Гибель мужчины расследует полиция в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау расследуют гибель мужчины, тело которого 6 июня было обнаружено в одном из микрорайонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Управление полиции города Атырау сообщает, что 6 июня около 18:20 на лестнице, ведущей в подвал одного из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Береке, был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения. Мужчина погиб пока при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время начаты следственные действия по факту смерти человека. Будет проведена всесторонняя судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.







