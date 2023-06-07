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    Гибель мужчины расследует полиция в Атырау

    7 Июня 2023, 02:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау расследуют гибель мужчины, тело которого 6 июня было обнаружено в одном из микрорайонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    «Управление полиции города Атырау сообщает, что 6 июня около 18:20 на лестнице, ведущей в подвал одного из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Береке, был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения. Мужчина погиб пока при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время начаты следственные действия по факту смерти человека. Будет проведена всесторонняя судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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