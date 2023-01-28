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    Героин и психотропные вещества нашли у иностранца в Туркестанской области

    28 Января 2023, 17:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В кармане одежды у мужчины нашли около 2 граммов синтетического наркотического вещества и героин весом около 0,04 грамма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции в Туркестанской области прибыли на пропускной пункт «Жибек жолы» по сигналу о попытке перевозки наркотиков. Полицейские задержали гражданина Узбекистана. Мужчина признался, что в кармане одежды у него около 2 граммов синтетического наркотического вещества.

    «В кармане куртки у него нашли два пакета с психотропным веществом весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма. Проводится досудебное расследование по статье 286 части 2 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Борьба с наркотиками Туркестан
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