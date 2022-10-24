Герои Республики: Для многих примером стала 70-летняя женщина-таксист

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Гульшара Жолдасбаева водит автомобиль и зарабатывает себе на жизнь. В Мангыстау мало людей, не знающих женщину, которая вот уже 23 года ежедневно накручивает на спидометр более 200 километров. Вырастившая семерых детей, она может служить образцом упорства казахских женщин. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Если в разговоре упомянуть «Гульшару-таксиста», то ее вспомнит каждый, кому приходилось ездить на такси между селом Шетпе Мангыстауского района и городом Актау. И сразу все начинают говорить о ней, выражая благодарность. Гульшара возит пассажиров уже 23 года. Впервые она села за руль в возрасте 46 лет, в 1999 году.

«В жизни встречаются разные трудности. Но нельзя сдаваться перед ними, нельзя ломаться. Мне тоже пришлось пережить трудные ситуации. Дети были маленькие, и супруга у меня нет. Чтобы прокормить детей, вынуждена была сесть за руль. Вначале я была таксистом в селе. Тогда такой услуги не было, односельчане удивлялись. Через года четыре или пять выехала на трассу Шетпе-Актау», – рассказывает Гульшара Жолдасбаева.

Односельчане удивлялись тому, что женщина водит машину. Некоторые относились к ней с недоверием. Сейчас у нее есть постоянные пассажиры, которые ездят с ней уже 15 лет. За многие годы ее никогда не наказывали за нарушения правил, превышение скорости. Надежный водитель, она не выбирает времени для поездок, едет и рано утром, и ночью. Было немало случаев, когда Гульшара доставляла рожениц в областной центр, пассажиров в аэропорт.

«На свои заработки от работы таксистом вырастила семерых детей. Обеспечивала их не хуже, чем другие. На дороге много опасностей. Бывало, что уставала. Техника ломается, я научилась и ремонтировать», – говорит Гульшара.

Все признают, что Гульшара не уступает мужчинам в энергичности, выносливости. Она также отличается добросердечием, скромностью, ответственностью. Ее особенно уважают за эти качества.

«Мне приходится ездить с людьми в самом разном состоянии. Я уже, как будто, стала психологом. Если пассажир чем-то озабочен, оказываю моральную поддержку сочувствием, а если радуется – разделяю его радость. Обычно я включаю песни Шамши, стараюсь не слушать и не заставлять других слушать бессодержательные произведения», – отметила Гульшара, выражая патриотические взгляды.

И это вполне уместно, потому, что она уроженка села Жынгылды, известного талантами. Она происходит от кюйши, народного композитора Есира Айшуакулы. Отец Гульшары – Мынбай, был известным домбристом, участвовал в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году.

Детей Гульшара воспитывает в национальных традициях, прививает им любовь к Родине. Сама же старается честно выполнять свою работу. За 23 года она сменила пять автомашин. У нее были «Жигули 2106», «Москвич 412», «Опель», а теперь ездит на «Nissan Primera». Интересно, что она предпочитает машины с механической коробкой передач.

«Мой возраст приближается к 70, и я до сих пор езжу. Дети выросли, сейчас мы обеспечены. Но, мое пристрастие к этой работе не дает мне сидеть дома. Среди таксистов, собирающихся на автовокзале, я самая старшая. Они пропускают меня без очереди, уважают», – говорит Гульшара Жолдасбаева.

У Гульшары 3 сыновей и 4 дочери, 22 внука, 1 правнук. Малыши помогают ей отдыхать после долгих поездок. Хотя ей пришлось освоить мужскую профессию, Гульшара не в обиде на судьбу.

«Какая разница, мужчина или женщина, у каждого свои способности, свои запросы. Нужно не бояться, делать то, что подсказывает сердце. Надо честно выполнять свою работу. Если есть желание, работа найдется. Нельзя сидеть сложа руки, обидевшись на всех. Пусть у нас будет мир и спокойствие. Благополучия нашим детям!», – говорит Гульшара.



