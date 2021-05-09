Герои прошлых лет: подвиги казахстанцев отважно воевавших на фронте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В День Победы МИА «Казинформ» вспоминает героев прошлых лет, о чьих подвигах слагаются легенды и пишутся книги. Самоотверженностью и мужеством они стали достойным примером для подрастающего поколения.

Народный герой Республики Казахстан, лауреат Международной премии имени А. Фадеева, казахстанский писатель, ветеран Второй мировой войны Касым Кайсенов по окончании школы военной разведки в ноябре 1941 года был направлен в штаб Северо-Западного фронта, откуда, получив специальное задание, заброшен в тыл врага для организации партизанского движения на территории оккупированной Украины. На этой земле Касым Кайсенов командовал отрядом под номером три, носившим имя Чапаева. В дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в партизанских движениях на территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии. Будучи командиром отряда, участвовал в более ста военных походах и диверсиях. Поэтому военные архивы полны яркими, значимыми историческими событиями о нем. В начале 1945 года Касым Кайсенов вернулся на Родину. Затем он работал в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а потом - заместителем председателя исполнительных комитетов Джувалинского и Свердловского районов Жамбылской области.

Касым Кайсенов награжден орденами Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, «Партизан Чехословакии», двумя медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и еще пятнадцатью другими медалями Советского Союза, трижды Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, Почетной Грамотой Верховного Совета Украинской ССР, орден «За заслуги» II и III степени.

Хиуаз Каировна Доспанова - летчица, штурман-стрелок, Народный герой Казахстана. 13 октября 1941 года Хиуаз с однокурсницей Татьяной Сумароковой записались на прием к Расковой, которая занималась формированием женских авиаполков. Девушек приняли и зачислили в группу штурманов. 26 октября 1941 года будущие лётчицы прибыли к месту формирования полков в приволжский город Энгельс. Там они проходили ускоренный курс обучения в Энгельсской военной авиационной школе пилотов. Хиуаз Доспанова была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином.

Хиуаз Доспанова выполнила свыше 300 успешных боевых вылетов, разгромила один из важных вражеских рубежов. Во время войны 14 раз падала с самолета, четыре раза была тяжело ранена. С войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы, со сросшимися переломами обеих ног, но, несмотря на это, активно участвовала в общественной жизни. До выхода на пенсию Хиуаз Каировна была секретарем Алма-Атинского горкома партии, проявляя деятельное участие в жизни столицы. В 2004 году Хиуаз Доспанова получила высшую награду в стране - звание «Халық Қаһарманы» (Народный герой), также присвоен знак особого отличия – Золотая звезда.

В конце 1950-х годов дали знать о себе последствия фронтовых ранений и контузий. Здоровье ее заметно ухудшилось. Не достигнув даже сорока лет, она в 1959 году была вынуждена уйти на пенсию. Скончалась 20 мая 2008 года.

Нуркен Абдирович Абдиров был призван в ряды РККА в 1940 году. Окончил 1-ю Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов имени К. Е. Ворошилова в 1941 году. В том же году Нуркен Абдирович вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. На фронте с 28 октября 1942 года. В Великой Отечественной войне за 17 боевых вылетов Нуркен Абдирович Абдиров на своём самолёте Ил-2 уничтожил несколько танков и более двадцати автомашин.

19 декабря 1942 года четверка штурмовиков во главе с младшим лейтенантом Алексеевым наносила удар по сильно укрепленному рубежу в районе Боковская - Пономаревка. Экипаж Абдирова шел замыкающим. В трудном положении оказался экипаж сержанта Вычукжанинова. Целая батарея вела огонь по его самолету. Увидев, в какой опасности находится экипаж Вычужанинова, Абдиров бросился на помощь своему боевому товарищу. Метким ударом Нуркен уничтожил расчет одного орудия. Однако самолет Вычукжанина все же был подбит и, объятый пламенем, штопором шел к земле.

В ожесточенном бою, враги подбили Ил-2 Абдирова. Несмотря на это, отважный летчик продолжал атаки, а когда пламя начало подбираться к кабине, Нуркен приказал стрелку-радисту Александру Комиссарову прыгать. Но тот отказался покидать своего фронтового друга. Увидев сквозь дым и пламя бензовозы, стоявшие рядом с танками, Абдиров направил на них свой пылающий самолет. Прогремел мощнейший взрыв, красное пламя озарило все вокруг. Нуркен Абдирович Абдиров погиб героической смертью, уничтожив при этом около 6 вражеских танков. Звание Героя Советского Союза было присвоено 31 марта 1943 года посмертно. Награждён орденом Ленина.

Сагадат Нурмагамбетов в 1942 году со школьной скамьи был призван в Красную Армию и направлен в Туркменистан в военное училище в городе Кушка. После окончания обучения с апреля 1943 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945 года в качестве командира пулеметного взвода, командира пулеметной роты, командира стрелкового батальона в составе 1052 стрелкового полка 301 Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Окончил войну в Берлине. Батальон Сагадата Нурмагамбетова участвовал в штурме здания рейхсканцелярии Гитлера. После Победы личный состав батальона выполнял задачи по охране важных объектов государственной значимости. За героизм и мужество Сагадат Нурмагамбетов в апреле 1945 года был представлен ко второй медали «Золотая Звезда».

Малик Габдуллин в 1941-1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне в составе Панфиловской гвардейской дивизии. В январе - марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской области Габдуллин руководил группой солдат, которые в сражении с преобладающими силами фашистов гранатами подбили 2 танка, уничтожили большое число фашистов и 12 взяли в плен. Габдуллин был ранен в бою, но не покинул поле боя. За этот подвиг старшему политруку Малику Габдуллину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».



Алия Молдагулова — снайпер, Герой Советского Союза. Война застала девушку в Ленинграде. Она вместе с другими подростками очищала улицы от завалов, тушила пожары. В 1942 году поступила в Рыбинский авиатехникум, проучилась три месяца и подала заявление в военкомат с просьбой направить в действующую армию. Так девушка из аула Булак стала курсантом снайперской школы. На фронт попала в августе 1943 года. Воевала в составе 54-й стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. К началу октября на счету Алии Молдагуловой было 32 убитых фашиста. Батальон получил приказ выбить противника из деревни Казачиха. Захватом этого населенного пункта советское командование рассчитывало перерезать железнодорожную линию, по которой фашисты перебрасывали подкрепления. Гитлеровцы яростно сопротивлялись, умело используя выгоды местности. Впереди наступающих цепей показалась одинокая фигура. Гитлеровцы заметили отважного воина и открыли огонь из пулеметов. Когда, огонь ослаб, боец поднялся во весь рост и с криком «За Родину!» увлек за собой весь батальон. После ожесточенной схватки советские бойцы овладели высотой. Смельчак на какое-то время задержался в траншее. На его бледном лице обозначились следы боли. Рана оказалась легкой и девушка осталась в строю. В этом бою она уничтожила 10 фашистов. Стремясь восстановить положение, враг бросался в контратаки. 14 января 1944 года в рукопашной схватке Алия была ранена. Раненую Алию товарищи вынесли с поля боя. Бойцы хотели верить в чудо, для спасения жизни девушки наперебой предлагали кровь. Но рана была смертельной. 15 января 1944 года Молдагуловой не стало. 4 июня 1944 года ефрейтору Алие Молдагуловой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Школы, улицы, учебные заведения носят имя славной дочери казахского народа – Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Рахимжан Кошкарбаев родился в селе Тайтобе Акмолинской области (тогда Акмолинской губернии) в 1924 году. Рахимжан воспитывался в детском доме: мать умерла, когда ему было четыре года, а отец был репрессирован. В 18 лет юный Рахимжан Кошкарбаев попал в армию. В 1943 году вместе с группой солдат его направили в Тамбовское общекомандное пехотное училище. А в октябре 1944 года младший лейтенант Кошкарбаев, с отличием окончив училище, отправился на передовую, ушел на войну и начал ее в Варшаве. В битве за Берлин Рахимжан Кошкарбаев со своим взводом находился в первых рядах.

Как известно, 30 апреля 1945 года в 14:25 бойцы во главе с Рахимжаном Кошкарбаевым ворвались в здание Рейхстага с северной части для установления флага над ним. Они донесли Знамя Победы и водрузили его над Рейхстагом - командир взвода разведки первого стрелкового батальона лейтенант Кошкарбаев и боец разведочного взвода полка Григорий Булатов.

Институт военной истории России 7 мая 2007 года официально подтвердил, что лейтенант 150-ой стрелковой дивизии 3-ей ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахимжан Кошкарбаев водрузил боевое знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года. 7 мая 1999 года по Указу Президента Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание Халық Қаһарманы.

Бауыржан Момышулы в 1933 году окончил полковую школу, артиллерийское военное училище, стал артиллерийским офицером. Служил на Дальнем Востоке у В. К. Блюхера, участвовал в боях с Японской Квантунской армией, у озера Хасан, командиром артиллерийской батареи, в июле-августе 1938 года.

В 1939-1940 годах служил на Украине, участвовал в походах на Карпаты и присоединении Бессарабии. В 1940-м вернулся в Казахстан, работал старшим инструктором Казвоенкомата. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова. В должности командира батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (с ноября 1941 - 8-я гвардейская стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) старший лейтенант Момышулы при обороне Москвы участвовал в 27-и боях.

Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон Б. Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Умелое руководство комбата позволило на 3 дня задержать фашистов на данном рубеже. После чего старший лейтенант Момышулы вывел батальон из окружения боеспособным.

Бауыржан Момышулы является стратегом, одним из первых разработчиков тактики ведения боя в военной практике. За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой капитана Бауыржана Момышулы в 1942 году представили к званию Героя Советского Союза, однако получил он его лишь посмертно - 11 декабря 1990 года.

Маншук Маметова в августе 1942 года добровольно вступила в ряды Красной Армии и отправилась на фронт. В части, куда прибыла Маншук, ее оставили писарем при штабе. Но юная патриотка решила стать бойцом передней линии, и через месяц старший сержант Маметова была переведена в стрелковый батальон 21-й гвардейской стрелковой дивизии. На фронте окончила курсы пулеметчиков и была назначена первым номером пулеметного расчета в строевую часть.

В части девушка считалась лучшим пулеметчиком. Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была ее жизнь. Маншук погибла в бою за честь и свободу родной страны, когда ей шел двадцать первый год. Недолгий боевой путь славной дочери казахского народа завершился бессмертным подвигом, совершенным ею у стен древнего русского города Невеля.

В октябре 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

Спустя шесть месяцев ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов в 1940 году поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов, затем был переведен в Чкаловское военное авиационное училище, которое окончил в 1942 году. Талгат уже в январе следующего года попал на фронт. На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 года. В том же году вступил в ВКП(б)/КПСС. Сражался на самолете Ил-2. Летал в эскадрилье Героя Советского Союза С.П. Пошивальникова. Вскоре стал его заместителем.

26 октября 1944 года старшему лейтенанту Бегельдинову Талгату Якубековичу за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменка, Кировоград, за лично сбитые в воздушных боях 4 вражеских самолета присвоено звание Героя Советского Союза.

Осенью 1944 года гвардии капитан Бегельдинов стал командиром эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). Является участником Парада Победы 24 июня 1945 года.

Второй медали «Золотая Звезда» капитан Талгат Бегельдинов удостоен 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн (ныне Ополе),Катовице, Бреслау (ныне Вроцлав) и Берлин. За два года войны Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов на штурмовике наземных войск противника, в воздушных боях сбил 7 самолетов. Сам был сбит.

Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

