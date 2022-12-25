Герои Кантара: остались верными присяге

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В ходе беспорядков во время январских событий были зафиксированы многочисленные случаи нападений на объекты силовых структур. В результате перестрелок с преступниками погибли сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. В рамках проекта «Қаңтар» редакция МИА «Казинформ» рассказывает историю подлинного героизма из Талдыкоргана.

Атака на следственный изолятор (учреждение ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области) началась утром 7 января. Неизвестная вооруженная группа в камуфляже численностью около 20 человек начала обстрел здания в 11:30 утра.

В ходе перестрелки с бандитами был ранен старший лейтенант юстиции Маулен Мырзабеков, а прапорщик юстиции Ербол Ержанов от полученных ранений скончался на месте.

Нападение преступников благодаря слаженным действиям сотрудников следственного изолятора было отбито. По воспоминаниям старшего лейтенанта Маулена Мырзабекова, нападавшие пытались произвести устрашающий эффект плотным огнём из автоматического оружия. Однако весь состав СИЗО на попытку штурма отреагировал как и положено – слаженными действиями.

«Они расположились за углом нашего здания. Была активная перестрелка. Я даже не почувствовал ранения, только увидел, как потекла кровь. В первую очередь подумал о семье. Ребята потом мне рассказывали, что я все повторял: «Доченька, доченька». Наверное, думал в тот момент, что обязательно хочу увидеть, как она вырастет», - рассказал Маулен Мырзабеков.

Настоящим героем 7 января стал Ербол Ержанов. Опытный сотрудник сумел организовать оборону. Однако это стоило ему жизни. От многочисленных ранений он скончался на руках у коллег.

«В тот день мы потеряли друга, товарища и коллегу. Ербол Тлеубекович был нашим наставником. У этого человека было много заслуг», - считает Маулен Мырзабеков.

Ербол Ержанов был одним из самых опытных сотрудников. Старший контролер учреждения ЛА-155/16 6 января должен был отправиться на заслуженную пенсию. У погибшего ветерана МВД остались супруга и двое детей. Сын Ербола Ержанова является курсантом военного института. Но из-за событий Кантара он даже не смог проводить отца в последний путь, так как находился на базе учебного заведения в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Фото ktk.kz

Накануне Дня национального траура Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом посмертно наградил 16 героев Кантара. В этом списке с формулировкой «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства» был и старший прапорщик Ербол Ержанов. Его родным был вручён Орден «Айбын» ІІІ степени.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» скорбит вместе со всеми, кто потерял в Кантаре родных и друзей. Это наша общая боль и трагедия. Мы готовы опубликовать истории о героях январских событий, тех, кто проявил отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга.

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