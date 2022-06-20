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    Германия запустит угольные электростанции из-за сокращения российского газа

    20 Июня 2022, 14:41

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Германия запустит угольные электростанции, чтобы компенсировать снижение поставок российского природного газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна должна ограничить использование газа для производства электроэнергии и уделить приоритетное внимание заполнению хранилищ, чтобы компенсировать падение поставок из России.

    Российская газовая компания «Газпром» объявила на прошлой неделе, что сокращает поступление газа по трубопроводу «Северный поток-1» по техническим причинам, заявив о задержках в ремонте компрессорных турбин немецкой компанией Siemens Energy.

    Министерство экономики ФРГ сообщило о необходимости больше использовать угольные электростанции для выработки электроэнергии, что идет вразрез экологической политики страны. Коалиционное правительство поставило перед собой цель к 2030 году полностью отказаться от использования угля в производстве электроэнергии в Германии.

    Немецкие власти также планируют предоставить дополнительную кредитную линию в размере 15 млрд евро через государственный банк KfW, чтобы позволить региональному менеджеру газового рынка Германии Trading Hub Europe покупать газ для заполнения хранилищ.

    Глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер напомнил о новых нормах законодательства, согласно которым хранилища Германии должны содержать более 90% газа. Однако в настоящее время они заполнены примерно на 57%.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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