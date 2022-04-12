Германия признана одной из стран с самим дорогим топливом в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Данные Федерального статистического управления Германии показывают, что в стране наблюдаются одни из высоких цен на топливо в Европе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 4 апреля 2022 года, дизельное топливо в Германии стоило 2,06 евро за литр, в то время как бензин марки «super E5» стоит 2,06 евро за литр.

Германия является третьим по дороговизне государством-членом ЕС с точки зрения стоимости дизельного топлива, причем более высокие цены можно найти только в Финляндии и Швеции.

В других соседних с Германией странах дизельное топливо стоит дешевле; например, стоимость 1 литра в Люксембурге составляет 1,76 евро, в Австрии - 1,84 евро, во Франции - 1,89 евро.

Самые низкие цены на дизель в Евросоюзе - на Мальте, где заправиться топливом можно будет по цене 1,21 евро за литр, а в Венгрии - 1,42 евро.

Германия также является одним из самых дорогих мест в ЕС, где можно купить литр бензина «super E5». Эта категории топлива стоит 2,06 евро. Наиболее высокие цены на бензин в Финляндии, Нидерландах и Дании. Самой дешевой соседней страной для бензина E5 является Польша, где литр стоит 1,42 евро.

В других соседних странах бензин также значительно дешевле – один литр в Австрии стоит 1,72 евро, 1,73 евро в Люксембурге, 1,81 евро в Чехии и 1,83 евро во Франции.