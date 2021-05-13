Германия обновила правила въезда в страну в условиях пандемии

КИЕВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ – Правительство ФРГ на заседании 12 мая одобрило новое положение министерства здравоохранения, устанавливающее правила въезда в страну с учетом пандемии коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Нововведения , облегчающие карантинные правила вступают в силу 13 мая.

Всем, у кого имеется подтверждение о полной прививке одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами или справка об излечении от COVID-19, больше не нужно предъявлять отрицательный тест при въезде в Германию. В то же время, напомнил Шпан, авиаперевозчики требуют такую справку при посадке в самолет, это правило остается.

Согласно градации Института Роберта Коха, все страны делятся на безопасные (менее 10 государств), регионы риска, регионы высокой заболеваемости и регионы распространения вариантов вирусов.

Тем, кто прибывает из зоны распространения мутаций вируса, как и раньше, надо показать отрицательный тест.

Все приезжие должны заполнить электронный формуляр. Кроме того, необходимо скачать приложение «Тестирование» через иммиграционный портал. Компетентные органы могут на основании данных проверить соблюдение обязательного карантина.

Относительно домашнего карантина, те, кто прибывают из стран с высокой заболеваемостью, могут сократить его срок, сдав ПЦР-тест, но не ранее чем через 5 дней после прибытия.

Новацией является то, что приезжие из зоны риска, могут сдать тест сразу, что освободит их от отбывания карантина.

Кроме того, как сообщил глава минздрава, впервые федеральное правительство приняло унифицированные правила для вакцинированных и не вакцинированных граждан, которые распространяются на все 16 земель Германии.