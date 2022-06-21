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    Германия, Австрия и Нидерланды возобновляют работу угольных электростанций

    21 Июня 2022, 14:46

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник власти Нидерландов вместе с Германией и Австрией заявили о возвращении к использованию угля в свете энергетического кризиса, спровоцированного ситуацией в Украине, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.

    В частности, Нидерланды заявили, что снимут все ограничения на электростанции, работающие на ископаемом топливе, которые ранее были ограничены более чем на треть своей мощности.

    В воскресенье аналогичные заявления сделали Берлин и Вена, когда Москва, столкнувшись с резкими санкциями из-за Украины, прекратила поставки газа в Европу.

    «Правительство приняло решение немедленно снять ограничение на выработку угольных электростанций с 2002 по 2024 год», - заявил в Гааге министр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен.

    Нидерландский министр добавил, что его страна «подготовила это решение вместе с другими европейскими коллегами за последние несколько дней».

    В Германии решили увеличить мощность угольных электростанций после того, как на прошлой неделе российский «Газпром» сократил поставки газа в ФРГ по газопроводу «Северный поток».

    Тем не менее, Берлин заявляет, что по-прежнему намерен закрыть угольные электростанции к 2030 году в свете увеличения выбросов CO2, изменяющего климат.

    «Дата отказа от угля в 2030 году не вызывает никаких сомнений», — заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства экономики Стефан Габриэль Хауфе. Он добавил, что «эта цель важна, чем когда-либо».

    Российский «Газпром» уже прекратил поставки газа в ряд европейских стран, включая Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.

    В то же время правительство Нидерландов обратилось с «настоятельным призывом» к компаниям и бизнесу экономить как можно больше энергии в преддверии зимы.

    Министр экономики Германии Роберт Хабек, представитель «Партии зеленых», назвал решение вернуться к углю «горьким, но необходимым для сокращения потребления газа».

    Тем временем, правительство Великобритании объявило в воскресенье, что вновь откроет законсервированную угольную электростанцию из-за нехватки электроэнергии, вызванной сокращением поставок газа из России.

    «Власти будут работать над тем, чтобы вернуть в действие станцию в городе Меллахе», - заявили в британской канцелярии.

    В понедельник Европейская Комиссия также отметила, что «некоторые из существующих угольных мощностей могут использоваться дольше, чем первоначально предполагалось» из-за новой энергетической ситуации в Европе.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Германия Мировые новости Австрия Нидерланды
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