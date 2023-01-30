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    Гепатит А выявлен у учителя средней школы в Атырау

    30 Января 2023, 13:56

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гепатит А выявлен у учителя средней школы в Атырау. Ранее был выявлен туберкулез у директора одной из городских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в городском отделе образования, после подтверждения диагноза гепатит А ведется ежедневный мониторинг состояния здоровья учеников, при отсутствии на занятиях более трех дней они допускаются к урокам только при наличии справки от участкового врача. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, проверены личные медицинские карты всех учащихся и санкнижки преподавателей. Также

    под особый контроль взята ежедневная и генеральная уборка кабинетов в обязательном порядке с использованием дезинфицирующих средств. Заболевший преподаватель находится на стационарном лечении.

    В середине января городской отдел образования сообщал, что у директора одной из средних городских школ был диагностирован туберкулез.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Происшествия Здравоохранение Атырау
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