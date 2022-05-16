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    Геополитическая ситуация открывает «окно возможностей» для бизнеса – Премьер-Министр

    16 Мая 2022, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы республиканского бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге в целях поддержки предпринимательства. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальным банком на постоянной основе осуществляется мониторинг ситуации на валютном рынке. В целях поддержки стабильности валютного рынка с 1 марта 2022 года увеличен размер обязательной продажи субъектами квазигосударственного сектора валютной выручки на внутреннем валютном рынке с 50% до 75% от общего объема валютной выручки. Для исключения влияния на обменный курс спекулятивных факторов усилен контроль за покупкой иностранной валюты крупными институциональными игроками, только в рамках исполнения своих договорных обязательств», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что в связи с текущей ситуацией в мировой экономике, уточнен республиканский бюджет на 2022 год.

    «Для поддержки населения и предпринимательства расходы республиканского бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге. Запланировано выделение средств на мероприятия в рамках Программы действий Правительства – 476 млрд тенге, на повышение доходов населения – 197 млрд тенге, на развитие регионов – 476 млрд тенге, на обеспечение продовольственной безопасности – 238 млрд тенге», - отметил Премьер-Министр.

    «Вместе с тем, необходимо отметить, что текущая геополитическая ситуация помимо рисков, открывает «окно возможностей» для отечественного бизнеса в части увеличения количества экономических и торговых партнеров, а также выхода на новые рынки», - добавил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Бизнес Мажилис Алихан Смаилов
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