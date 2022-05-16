Геополитическая ситуация открывает «окно возможностей» для бизнеса – Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы республиканского бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге в целях поддержки предпринимательства. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальным банком на постоянной основе осуществляется мониторинг ситуации на валютном рынке. В целях поддержки стабильности валютного рынка с 1 марта 2022 года увеличен размер обязательной продажи субъектами квазигосударственного сектора валютной выручки на внутреннем валютном рынке с 50% до 75% от общего объема валютной выручки. Для исключения влияния на обменный курс спекулятивных факторов усилен контроль за покупкой иностранной валюты крупными институциональными игроками, только в рамках исполнения своих договорных обязательств», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в связи с текущей ситуацией в мировой экономике, уточнен республиканский бюджет на 2022 год.

«Для поддержки населения и предпринимательства расходы республиканского бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге. Запланировано выделение средств на мероприятия в рамках Программы действий Правительства – 476 млрд тенге, на повышение доходов населения – 197 млрд тенге, на развитие регионов – 476 млрд тенге, на обеспечение продовольственной безопасности – 238 млрд тенге», - отметил Премьер-Министр.

«Вместе с тем, необходимо отметить, что текущая геополитическая ситуация помимо рисков, открывает «окно возможностей» для отечественного бизнеса в части увеличения количества экономических и торговых партнеров, а также выхода на новые рынки», - добавил глава Кабмина.