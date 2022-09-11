Генсек ООН взывает о немедленной помощи Пакистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Климатической бойней» назвал наводнение в Пакистане генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время визита в пострадавшие районы он призвал мировое сообщество как можно скорее направить гуманитарную помощь Исламабаду. Власти Пакистана ранее просили выделить кредит на спасение людей, которые оказались в зоне бедствия, потеряли свои дома, лишены света, воды и еды. По словам Гутерриша, страна столкнулась с беспрецедентным испытанием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Я видел много гуманитарных катастроф в мире, но никогда не видел климатической бойни такого масштаба. У меня просто нет слов, чтобы описать то, что я видел сегодня: затопленная территория, которая в три раза превышает общую площадь моей страны, Португалии», - поделился Антониу Гутерриш .

В результате наводнений, селевых потоков и оползней, вызванных рекордными муссонными дождями, с середины июня в Пакистане погибли около 1 тыс. 400 человек – это только предварительные данные. Более 12 тыс. получили травмы. Повреждены или разрушены свыше 1 млн 700 тыс. домов, смыты сотни километров дорог. Общий ущерб от стихии, по оценкам правительства, значительно превысит 10 млрд долларов США. Для экстренной помощи жителям пострадавших районов в первое время Исламабад запросил кредит в размере 160 млн долларов.

Шестого сентября сообщалось, что 11 человек погибли за сутки в результате наводнений в Пакистане. Пятого сентября - наводнение в Пакистане за сутки унесло жизни 24 человек. В Пакистане из-за беспрецедентного наводнения возникают серьезные риски для здоровья людей. Стране угрожает дальнейшее распространение малярии, лихорадки денге и других заболеваний, опасалась ВОЗ. По поручению Главы государства Правительство Республики Казахстан окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан в размере $400 тыс. для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших и направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана.



