Генсек ООН предложил план перехода на возобновляемые источники энергии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМО) был представлен доклад «О состоянии климата». Один из его выводов – из-за стремительного повышения уровня моря многие прибрежные города вскоре могут оказаться под водой. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что нынешняя мировая энергетическая система приведет человечество к климатической катастрофе и предложил план перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Тревожные тенденции по четырем ключевым показателям изменения климата

В докладе ВМО отмечается, что в 2021 году по четырем ключевым показателям изменения климата – концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплосодержание океана и закисление океана – установлен новый рекорд.

Океаны помогают сдерживать изменения климата, поглощая избытки тепла, образующегося в процессе парникового эффекта

Так, глобальный средний уровень моря в 2021 году достиг нового максимума, после того как в период 2013–2021 годов он увеличивался в среднем на 4,5 мм в год. Это более чем в два раза превышает показатель 1993–2002 годов и в основном связано со стремительной потерей массы льда из ледяных щитов. Это ведет к серьезным последствиям для сотен миллионов жителей прибрежных районов и повышает риски, связанные с тропическими циклонами.

В прошлом году наблюдались небывалые волны тепла на западе Северной Америки и в Средиземноморье. В Долине Смерти в Калифорнии 9 июля температура достигла 54,4 °C, сравнявшись с самым высоким значением в 2020 году, зарегистрированным в мире по крайней мере с 1930-х годов, а в Сиракузах на Сицилии — 48,8 °C. В канадской провинции Британская Колумбия 29 июня температура воздуха достигла 49,6 °C, что вызвало разрушительные лесные пожары, которые, в свою очередь, усугубили последствия наводнения в ноябре.

Многие регионы мира, включая Африканский Рог, Канаду, западную часть США, Иран, Афганистан, Пакистан и Турцию, были затронуты засухой.

Последние семь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2021 год был «всего лишь» одним из семи самых теплых из-за явления Ла-Нинья в начале и конце года. Это оказало временный эффект охлаждения, но не обратило вспять общую тенденцию роста температуры. Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального (1850–1900 гг.) уровня.

Эксперты считают, что все эти данные подтверждают тот факт, что «деятельность человека вызывает изменения планетарного масштаба на суше, в океане и в атмосфере», которые приведут к негативным долгосрочным последствиям.

«Тепло, удерживаемое парниковыми газами, вызванными деятельностью человека, будет согревать планету на протяжении жизни многих последующих поколений. Повышение уровня моря, нагревание и закисление океана будут продолжаться в течение сотен лет, если не будут изобретены средства для удаления углерода из атмосферы. Таяние некоторых ледников достигло точки невозврата, и это будет иметь долгосрочные последствия в мире, в котором более 2 миллиардов людей уже испытывают дефицит воды», – заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас в связи с публикацией доклада.

Экстремальные погодные условия – повседневное «лицо» изменения климата – привели к экономическим потерям, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов, нанесли тяжелый урон жизни и благосостоянию людей и обернулись потрясениями в сфере продовольственной и водной безопасности. Они привели к массовым перемещениям населения.

Глава ООН подчеркнул, что все эти данные «внушают серьезную тревогу». Он воспользовался публикацией доклада ВМО для того, чтобы представить свой план преобразования энергетических систем.

Мировая энергетическая система нефункциональна

«Мировая энергетическая система нефункциональна и все сильнее подталкивает нас к климатической катастрофе. Полагаться на ископаемые виды топлива – это тупик как с экологической, так и с экономической точек зрения. Война в Украине и ее прямое воздействие на цены на энергоносители – это очередной сигнал тревоги», – заявил глава ООН

Генеральный секретарь ООН уверен, что единственно возможное устойчивое будущее «основано на использовании возобновляемых источников энергии».

«Пора положить конец загрязнению окружающей среды из-за использования ископаемых видов топлива и ускорить переход к возобновляемой энергетике, пока мы не спалили свой единственный дом», – призвал Антониу Гутерриш.

Пять мер по ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии

Антониу Гутерриш заявил, что необходимо в срочном порядке заняться трансформацией энергетических систем, в частности переходить на установки ветряной и солнечной энергии. Сегодня в большинстве случаев их использование обходится дешевле, чем использования угля и других ископаемых видов топлива. За последнее десятилетие стоимость энергии ветра снизилась более чем наполовину. Стоимость солнечной энергии и солнечных батарей упала на 85 процентов. Кроме того, инвестиции в возобновляемую энергетику способствуют созданию рабочих мест – в три раза больше, чем инвестиции в топливную энергетику.

В этой связи, Генеральный секретарь ООН предложил пять важнейших мер для ускорения перехода к возобновляемой энергетике.

Они включают в себя расширение доступа к технологиям производства и поставкам возобновляемой энергии, создание условий для их использования, трехкратное увеличение частных и государственных инвестиций в возобновляемые источники энергии и прекращение субсидий на ископаемое топливо, которые составляют примерно 11 миллионов долларов в минуту.

Генеральный секретарь ООН полагает, что без возобновляемых источников энергии не может быть будущего. «Как явствует из сегодняшнего доклада, настало время ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, пока не поздно», - подчеркнул Генсек ООН.

Этот призыв Гутерриша поддержал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, предупредив, что экстремальные погодные условия оказывают самое непосредственное влияние на нашу повседневную жизнь.

Новый доклад ВМО сопровождается интерактивной картой и содержит информацию о том, как показатели изменения климата проявились в последние годы в глобальном масштабе и как связанные с этим последствия экстремальных явлений ощущались на национальном и региональном уровнях в 2021 году.

Ранее в ООН был представлен доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата.



