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    Генсек ООН оценил усилия Казахстана в сфере достижения Целей устойчивого развития

    25 Марта 2023, 16:46

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр, возглавляющая казахстанскую делегацию на Водной конференции ООН, проинформировала Генерального секретаря ООН о планах РК в области устойчивого управления водными ресурсами. Генеральный секретарь высоко оценил усилия Казахстана, отметив активную позицию, которую занимает Казахстан в сфере достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

    В ходе беседы также была обсуждена инициатива РК по созданию в Алматы Регионального Хаба ООН по ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Экология
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