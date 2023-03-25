Генсек ООН оценил усилия Казахстана в сфере достижения Целей устойчивого развития

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр, возглавляющая казахстанскую делегацию на Водной конференции ООН, проинформировала Генерального секретаря ООН о планах РК в области устойчивого управления водными ресурсами. Генеральный секретарь высоко оценил усилия Казахстана, отметив активную позицию, которую занимает Казахстан в сфере достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

В ходе беседы также была обсуждена инициатива РК по созданию в Алматы Регионального Хаба ООН по ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана.