Генпрокуратура РК сообщила о направлении в суд 265 уголовных дел по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целом по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках указанной процедуры в отношении трех лиц уже состоялись приговоры, по которым назначены наказания, не связанные с лишением свободы. В целом по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица. В настоящее время под стражей содержатся 585 подозреваемых лиц. Указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств», - уточнил Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что по каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям.

«При условии, что подозреваемый не оспаривает предъявленное обвинение, имеющиеся доказательства, причиненный вред и соглашается с видом и размером наказания, с ним заключается сделка о признании вины», - пояснил Елдос Килымжанов.

Согласно озвученным данным, в суде такие дела рассматриваются не более 10-и суток и размер наказания не может превышать половины максимального срока санкции этой статьи.