Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Генпрокуратура прокомментировала вопрос экстрадиции Мухтара Аблязова

    21 Декабря 2022, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев прокомментировал вопрос представителей СМИ по экстрадиции Мухтара Аблязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавно французский суд отказал экс-банкиру Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища. В связи с этим вернет ли Казахстан бывшего банкира? Есть ли соглашение между Францией и Казахстаном об экстрадиции осужденных?» - спросили журналисты в кулуарах Мажилиса.

    Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев пояснил, что в Казахстане возбуждено два уголовных дела в отношении экс-банкира Мухтара Аблязова.

    «Первое уголовное дело касается хищения средства банка БТА. Второе уголовное дело связано со смертью Татишева. После вынесения обвинительного приговора по двум уголовным делам по экстрадиции были направлены письма в соответствующие органы Франции. Конечно, стадия их рассмотрения разная. Как вы уже сказали, его статус был отозван компетентными органами Франции. Думаю, что эти и другие меры, которые мы используем, помогут. Письма и запросы находятся под нашим контролем. Мы сделаем все возможное для их выполнения», - прокомментировал Жандос Умиралиев.

    Спикер также добавил, что работа по экстрадиции Мухтара Аблязова не приостанавливалась.

    Ранее в СМИ распространялась информация о том, что Франция отказала Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.

    Фото: kursiv.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура Франция Аблязов Мухтар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Суд над вайнерами по делу о финпирамиде начался в Алматы
    Генпрокуратура поделилась подробностями расследования аварии в Экибастузе
    Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы
    Генеральный прокурор поручил объективно расследовать дело журналиста Михаила Козачкова
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров