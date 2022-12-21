Генпрокуратура прокомментировала вопрос экстрадиции Мухтара Аблязова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев прокомментировал вопрос представителей СМИ по экстрадиции Мухтара Аблязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно французский суд отказал экс-банкиру Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища. В связи с этим вернет ли Казахстан бывшего банкира? Есть ли соглашение между Францией и Казахстаном об экстрадиции осужденных?» - спросили журналисты в кулуарах Мажилиса.

Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев пояснил, что в Казахстане возбуждено два уголовных дела в отношении экс-банкира Мухтара Аблязова.

«Первое уголовное дело касается хищения средства банка БТА. Второе уголовное дело связано со смертью Татишева. После вынесения обвинительного приговора по двум уголовным делам по экстрадиции были направлены письма в соответствующие органы Франции. Конечно, стадия их рассмотрения разная. Как вы уже сказали, его статус был отозван компетентными органами Франции. Думаю, что эти и другие меры, которые мы используем, помогут. Письма и запросы находятся под нашим контролем. Мы сделаем все возможное для их выполнения», - прокомментировал Жандос Умиралиев.

Спикер также добавил, что работа по экстрадиции Мухтара Аблязова не приостанавливалась.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что Франция отказала Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.

Фото: kursiv.kz



