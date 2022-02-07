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    Генпрокуратура о январских событиях: Некоторые руководители силовых органов блокировали действия спецподразделений

    7 Февраля 2022, 20:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей в ходе январских событий проявили бездействие. Об этом сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Каинформ».

    «Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок», - сказал Ризабек Ожаров.

    Было отмечено, что по этим фактам проводится досудебное расследование. Одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя.

    «По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы. Уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно», поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя», - пояснил Ризабек Ожаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Алматинская область Кызылординская область Генпрокуратура КНБ ЧП-2022 Алматинская трагедия
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