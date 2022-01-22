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    Генпрокуратура: 464 человек арестовали по фактам терроризма и массовых беспорядков

    22 Января 2022, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Это 464 лица. 226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 – за незаконное ношение и хранение оружия, 39 человек за хищение оружия, 25 – по фактам хулиганства, 21 – за грабеж. Есть задержанные и арестованные и по другим расследуемым уголовным делам. Здесь же хотел пояснить, в рамках одного уголовного дела могут задерживаться несколько лиц-соучастников. В то же время следует учитывать, что все приведенные данные неокончательные. Они связаны с ходом расследования, результатами проверок оснований задержания и итогами рассмотрения судами материалов об аресте», - сказал во время брифинга в СЦК заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

    Он отметил, что в частности, по 29 задержанным лицам судами отказано в аресте.

    «Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. Нами ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания освобождено 96 человек. Среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями. Троим из них мера пресечения изменена, они находятся на свободе. 29 лиц с огнестрельными ранениями, по нашему указанию, госпитализированы в городские больницы. 41 арестованных, с учетом степени телесных повреждений, получают лечение непосредственно в изоляторе», - сообщил Елдос Килымжанов.

    Ранее сообщалось, что на сегодня следственно-оперативной группой расследуются 819 уголовных дел.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура ЧП-2022
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