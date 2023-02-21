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    Геннадия Головкина включили в топ самых зрелищных в мире бойцов-средневесов

    21 Февраля 2023, 23:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание vRinge.com включило казахстанского боксера Геннадия Головкина в тройку самых зрелищных бойцов средней весовой категории в мире, передает МИА «Казинформ».

    Рейтинг выглядит следующим образом:

    № 1: Хайме Мунгиа

    № 2: Карлос Адамес

    № 3: Геннадий Головкин

    На портале отмечается, что Геннадий Головкин на пике карьеры был самым изобретательным боксером в мире атакующего плана.

    По данным IBF и команды GGG, Геннадий Головкин официально освободил титул IBF в среднем весе. Это означает, что WBA немедленно назначит обязательный бой GGG против «регулярного» чемпиона Эрисланди Лары. Геннадий Головкин также владеет поясом по версии WBA Super и второстепенным титулом IBO. Кубинец Эрисланди Лара является чемпионом WBA Regular и обязательным претендентом GGG по линии WBA.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс Боевые искусства
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