Геннадий Головкин пожелал счастливого Нового года соотечественникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил своих соотечественников с Новым годом, передает МИА «Казинформ».

Геннадий Головкин опубликовал поздравление на своей странице в сети Instagram.

«Жаңа жыл құтты болсын! Счастливого Нового года! Happy New Year!», — написал Геннадий Головкин.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. В этом году 39-летний казахстанец не провел ни одного боя: в конце декабря он должен был встретиться с японским боксером Риотой Муратой у него на родине, однако этот поединок сорвался из-за решения местных властей запретить въезд в страну для иностранцев, чтобы не допустить распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.