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    Геннадий Головкин получил новый вызов

    14 Января 2023, 19:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Американский боксер Джулиан Уильямс (28-3-1, 16 КО) хочет сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Не знаю, насколько далеко я зайду, но я думаю, что у меня еще будет шанс. Я предприму попытку получить бой с Головкиным. GGG — лучший боксер. У него больше всего поясов, у него самое громкое имя, у него есть наследие, которое с ним связано. Думаю, что он все еще лучший», - признался Уильямс.

    Геннадий Головкин в свои 40 лет является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Свой последний бой он провел в сентябре прошлого года: он проиграл единогласным решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (58-2-2, 39 КО).
    Спорт Головкин Бокс
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