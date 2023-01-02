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    Геннадий Головкин номинирован на «Лучший бой года»

    2 Января 2023, 07:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) озвучил номинантов на звание «Лучшего боя года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В этот список попал и третий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, который закончился победой «Канело» единогласным решением судей.

    Также в списке значатся следующие бои: Джермелл Чарло — Брайан Кастаньо, Хуан Франсиско Эстрада — Роман Гонсалес, Эррол Спенс — Йорденис Угас, Себастьян Фундора — Эрик Любин, Кенсиро Терадзи — Хирото Киогучи.

    Напомним, Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.
    Спорт Головкин Бокс
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