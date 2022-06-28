Геннадий Головкин назвал свою главную мечту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин отметил исключительную важность третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«17 сентября будет большой бой не только для меня, не только для него, но и для всех болельщиков, для всего бокса. Мы поднимем бокс на новый уровень. Вероятно, сейчас это лучший бой во всем боксе, исторический бой. Это моя мечта!» — признался Головкин.

Третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Первый бой закончился спорной ничьей, а второй — победой «Канело» решением большинства голосов судей.