Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы поднялись в рейтинге WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован новый рейтинг Всемирной боксерской организации (WBО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге.
Второй средний вес (до 76,2 кг)
Геннадий Головкин вошел в топ-15 и занял 2 позицию.
Средний вес (до 72,6 кг)
Жанибек Алимханулы, занимавший 2 позицию, покинул топ-15 (стал «временным» чемпионом по этой версии)
Мейирим Нурсултанов поднялся с 12 позиции на 6.
Второй полулегкий вес (до 59 кг)
Султан Заурбек поднялся с 14 позиции на 13.