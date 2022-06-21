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    Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы поднялись в рейтинге WBO

    21 Июня 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован новый рейтинг Всемирной боксерской организации (WBО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге.

    Второй средний вес (до 76,2 кг)

    Геннадий Головкин вошел в топ-15 и занял 2 позицию.

    Средний вес (до 72,6 кг)

    Жанибек Алимханулы, занимавший 2 позицию, покинул топ-15 (стал «временным» чемпионом по этой версии)

    Мейирим Нурсултанов поднялся с 12 позиции на 6.

    Второй полулегкий вес (до 59 кг)

    Султан Заурбек поднялся с 14 позиции на 13.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс Боевые искусства Жанибек Алимханулы
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