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    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов прибыл с первым визитом в Кыргызстан

    10 Марта 2023, 18:12

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов прибыл в Бишкек для встречи с высшим политическим и военным руководством Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба Президента КР, в рамках визита состоялась встреча генсека ОДКБ И.Тасмагамбетова с Президентом КР Садыром Жапаровым, на которой стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также приоритетные направления взаимодействия в рамках Организации.

    Президент КР Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. В целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера, Кыргызстан планирует провести на своей территории в текущем году учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023».

    «Как известно, сохраняется риск перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, с целью вербовки граждан и проведения террористических актов. Наши страны в этом плане не являются исключением. В этой связи, необходимо усилить соответствующую работу по своевременному реагированию и предупреждению возможных деструктивных проявлений. В свою очередь, Кыргызстан принимает соответствующие меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности страны. Наша страна заинтересована в повышении роли и авторитета ОДКБ, которая имеет большие возможности для создания условий обеспечения национальной безопасности государств-членов ОДКБ», - подчеркнул глава КР.

    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов доложил о программах и приоритетах Организации Договора о коллективной безопасности, намеченных на 2023 год, а также о ходе подготовки к очередной сессии СКБ ОДКБ. Кроме того, представил информацию об исполнении решений Совета Коллективной Безопасности ОДКБ и плане работы на текущий год.

    Напомним, в состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть государств-членов: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

    Ранее сообщалось, что с января 2023 года на три последующих года обязанности генсека ОДКБ исполняет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    ОДКБ Кыргызстан
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