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    Генеральным директором Озенмунайгаз стал экс-аким Жанаозена

    20 Апреля 2022, 18:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Ранее занимавший должность акима города Жанаозена Ибагаров Максат Онгарбаевич назначен генеральным директором АО «Озенмунайгаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нового генерального директора представил заместитель председателя АО «НК «КазМунайГаз» по разведке и добыче Курмангазы Еказиев на встрече с активом компании АО «Озенмунайгаз».

    Ибагаров Максат Онгарбаевич родился в 1970 году.

    Имеет высшее образование. В 1992 году окончил Жанаозенский колледж нефти и газа по специальности «Механик по эксплуатации нефтяных и газовых скважин» и в 1999 году Актауский университет им. Ш. Есенова по специальности «Инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений».

    С 1992 - 2013 годы в АО «Озенмунайгаз» занимал должности ведущего инженер-геолога, мастера, оператора НГДУ-2, заместителя начальника НГДУ-8, начальника НГДУ-1 НГДУ-2, главного инженера ТРО, заместителя директора НГДУ-2, ведущего инженера департамента НКС и бурения, главного инженера НГДУ-1 и НГДУ-3 ПФ, начальника НГДУ-2 и НГДУ-4, начальника НГДУ-2 ПФ. С 2008 - 2013 годы был председателем профкома.

    С 2013 - 2016 годы - генеральный директор АО «Озенмунайгаз». С 2016 - 2017 годы - управляющий директор РД «КазМунайГаз».

    С 2017 - 2019 годы - заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО «Озенмунайгаз».

    С 2016 - 2019 годы был депутатом Мангистауского областного маслихата шестого созыва.

    С 2019 года по настоящее время - аким города Жанаозен.

    Напомним, с 5 апреля на должность акима города Жанаозена назначен Айбек Косуаков.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Назначения Мангистауская область Регионы Казахстана
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