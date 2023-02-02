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    Генеральным директором KMG Kashagan B.V. назначен Бахытжан Хасанов

    2 Февраля 2023, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральным директором KMG Kashagan B.V. назначен Бахытжан Хасанов. Об этом сообщила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ».

    Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев представил коллективу KMG Kashagan B.V. нового руководителя.

    Б. Хасанов ранее занимал пост генерального директора ТОО «КМГ Инжиниринг». Предприятие занимается развитием научно-технической экспертизы и внедрением новых технологий для развития ресурсной базы, обеспечением эффективности эксплуатации месторождений КМГ и их цифровизацией.

    В разные годы работал исполняющим директором по морским проектам, управляющим директором АО НК «КазМунайГаз», генеральным директором ТОО МНК «КазМунайТениз», заместителем директора филиала компании «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.», управляющим директором по управлению проектами ТОО «PSA».


    Фото: kmg.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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