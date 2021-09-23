Генеральной лицензии лишили Университет иностранных языков и деловой карьеры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Университет иностранных языков и деловой карьеры в Алматы лишен генеральной лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«Ранее МОН РК сообщал о том, что вуз на грани закрытия и лишения генеральной лицензии. По итогам повторной проверки, из 46 пунктов проверочного листа выявлены нарушения по 39 пунктам. Университету предоставили время для устранения всех несоответствий, однако вуз не смог улучшить качество образовательных услуг, больше занимался судебными разбирательствами с Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. В итоге решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г.Алматы от 1 сентября 2021 года вуз лишен генеральной лицензии», - сообщили в пресс-службе Минобразования.

Также решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г.Алматы от 18 августа 2021 года вуз привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания.

«Мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с этим позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом качественные знания. К примеру, в Университете иностранных языков и деловой карьеры не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам. Соответственно обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам тестирования 90% студентов не преодолели пороговый уровень», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Согласно законодательству в случае лишения вуза лицензии обучающиеся могут перевестись в другие университеты, не дожидаясь завершения семестра. Призываем студентов, родителей и работодателей обращать внимание на качество образовательных услуг, оказываемых высшими учебными заведениями.



