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    Гендиректора Сайрам-Угамского нацпарка подозревают в коррупции

    28 Января 2023, 09:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Их подозревают в краже чужого имущества, а также в даче и получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу Шымкента.

    «Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование в отношении генерального директора РГП «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, ряда его подчиненных, а также руководителя управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток», - сказано в сообщении ведомства.

    Должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Фото: gainfactchecker.org

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Шымкент Борьба с коррупцией
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