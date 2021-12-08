Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Гендиректор отделения ООН в Вене поблагодарила Казахстан за поддержку ЦАРИКЦ

    8 Декабря 2021, 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор отделения ООН в Вене поблагодарила Казахстан за финансовую поддержку ЦАРИКЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Генеральный директор отделения ООН в Вене, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали в своем видеообращении поздравила Казахстан с 25-й годовщиной подписания Меморандума о взаимопонимании о региональном сотрудничестве в области контроля над наркотиками.

    «В 25-ю годовщину подписания я поздравляю стороны с Меморандумом о взаимопонимании о региональном сотрудничестве в области контроля над наркотиками. Благодаря этому меморандуму государства Центральной Азии совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности успешно борются с угрозой незаконного оборота наркотиков с помощью решительных политических мер на региональном и международном уровнях, для обеспечения здорового, безопасного и устойчивого будущего. К меморандуму подключились Российская Федерация, Фонд Ага Хана и Азербайджан. Это открыло путь для создания специализированных национальных агентств по контролю над наркотиками и позволило создать Центральноазиатский региональный информационный и координационный центр – ЦАРИКЦ, в Алматы. Я бы хотела поблагодарить страны-доноры, включая Республику Казахстан, за их финансовую поддержку этого центра. Трансграничное сотрудничество и обмен разведданными привели к ряду крупных изъятий партий наркотиков», – сказала Гаду Вали.

    По ее словам, совместно с государствами-членами разрабатывается пятилетний план программы УНП ООН для стран Центральной Азии. Она будет способствовать реализации новой стратегии УНП ООН на 2021-2025 годы, способствующей комплексному реагированию на вызовы, такие как незаконный оборот наркотиков, преступность, коррупция и терроризм.

    В декабре 2004 года в Москве на встрече государствами-сторонами Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками от 4 мая 1996 года (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), была согласована и одобрена идея создания Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ).

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ООН Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Видео Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
    Пеликан пытается съесть бутылку: в зоопарке Алматы пояснили видео
    Люк от канализации повредил машину после взрыва в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров