Гендиректор отделения ООН в Вене поблагодарила Казахстан за поддержку ЦАРИКЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор отделения ООН в Вене поблагодарила Казахстан за финансовую поддержку ЦАРИКЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор отделения ООН в Вене, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали в своем видеообращении поздравила Казахстан с 25-й годовщиной подписания Меморандума о взаимопонимании о региональном сотрудничестве в области контроля над наркотиками.

«В 25-ю годовщину подписания я поздравляю стороны с Меморандумом о взаимопонимании о региональном сотрудничестве в области контроля над наркотиками. Благодаря этому меморандуму государства Центральной Азии совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности успешно борются с угрозой незаконного оборота наркотиков с помощью решительных политических мер на региональном и международном уровнях, для обеспечения здорового, безопасного и устойчивого будущего. К меморандуму подключились Российская Федерация, Фонд Ага Хана и Азербайджан. Это открыло путь для создания специализированных национальных агентств по контролю над наркотиками и позволило создать Центральноазиатский региональный информационный и координационный центр – ЦАРИКЦ, в Алматы. Я бы хотела поблагодарить страны-доноры, включая Республику Казахстан, за их финансовую поддержку этого центра. Трансграничное сотрудничество и обмен разведданными привели к ряду крупных изъятий партий наркотиков», – сказала Гаду Вали.

По ее словам, совместно с государствами-членами разрабатывается пятилетний план программы УНП ООН для стран Центральной Азии. Она будет способствовать реализации новой стратегии УНП ООН на 2021-2025 годы, способствующей комплексному реагированию на вызовы, такие как незаконный оборот наркотиков, преступность, коррупция и терроризм.

В декабре 2004 года в Москве на встрече государствами-сторонами Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками от 4 мая 1996 года (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), была согласована и одобрена идея создания Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ).



