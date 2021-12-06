Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время игр в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.