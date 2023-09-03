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    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу

    3 Сентября 2023, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские болельщики смогут в прямом эфире увидеть предстоящие матчи национальной сборной в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    7 сентября сборная Казахстана сыграет в Астане с Финляндией. Матч начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет показан в прямом эфире телеканалом «Qazsport» .

    10 сентября Казахстан проведет еще один домашний матч — против команды Северной Ирландии. Прямую трансляцию этой игры также организует телеканал «Qazsport».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Футбол
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