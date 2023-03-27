Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Где регулярно проходят продуктовые ярмарки в Астане

    27 Марта 2023, 13:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны выделил 14 млрд тенге на оборотную схему в целях стабилизации и сдерживания роста цен на продукты питания. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Строятся два рынка на общую инвестиционную сумму 9,8 млрд тенге. Кроме того, задействован механизм «оборотной схемы», в рамках которого из бюджета выделено 14 млрд тенге. По 19 видам социально значимых продовольственных товаров заключен контракт в объеме 35 тысяч тонн. По действующим договорам на сегодняшний день имеется 10 тысяч тонн запасов овощей. Этого объема достаточно для обеспечения города», - сообщил во время брифинга Службы коммуникации Астаны Максат Жанабаев.

    Представитель управления также рассказал, как удовлетворяется спрос горожан на сахар, также проинформировал о продуктовых ярмарках.

    «Для обеспечения столицы сахаром с Меркенским сахарным заводом (Жамбылская область - ред.) подписан договор поставки сахара в объеме 3,5 тонны. Также через «Продкорпорацию» заключен меморандум о поставке 5300 тонн зерна для поставки муки первого сорта по сниженным ценам. Что касается ярмарок, то они в столице проходят регулярно. Одна из ярмарок организована по адресу Сауран, 7, другая - по адресу Косшыгулулы, 14. Все продукты, предлагаемые региональными товаропроизводителями, продаются на 10-15% дешевле рыночных цен», - отметил Максат Жанабаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Цены и тарифы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане выявили факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC