Где регулярно проходят продуктовые ярмарки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны выделил 14 млрд тенге на оборотную схему в целях стабилизации и сдерживания роста цен на продукты питания. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строятся два рынка на общую инвестиционную сумму 9,8 млрд тенге. Кроме того, задействован механизм «оборотной схемы», в рамках которого из бюджета выделено 14 млрд тенге. По 19 видам социально значимых продовольственных товаров заключен контракт в объеме 35 тысяч тонн. По действующим договорам на сегодняшний день имеется 10 тысяч тонн запасов овощей. Этого объема достаточно для обеспечения города», - сообщил во время брифинга Службы коммуникации Астаны Максат Жанабаев.

Представитель управления также рассказал, как удовлетворяется спрос горожан на сахар, также проинформировал о продуктовых ярмарках.

«Для обеспечения столицы сахаром с Меркенским сахарным заводом (Жамбылская область - ред.) подписан договор поставки сахара в объеме 3,5 тонны. Также через «Продкорпорацию» заключен меморандум о поставке 5300 тонн зерна для поставки муки первого сорта по сниженным ценам. Что касается ярмарок, то они в столице проходят регулярно. Одна из ярмарок организована по адресу Сауран, 7, другая - по адресу Косшыгулулы, 14. Все продукты, предлагаемые региональными товаропроизводителями, продаются на 10-15% дешевле рыночных цен», - отметил Максат Жанабаев.