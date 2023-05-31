Где отдохнуть в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уникальным туристическим потенциалом обладает Жамбылская область. Сочетание богатейшего историко-культурного наследия, красивейших природных ландшафтов, разнообразия флоры и фауны делают регион неповторимым. О том, что может предложить туристам Жамбылская область – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Тысячи памятников истории и культуры, интереснейшие природные и архитектурные объекты, занесенные в список объектов ЮНЕСКО, находятся на территории аулиеатинской земли, как называют Жамбылскую область,

Жамбылский регион может предложить многие виды туризма – историко-культурный туризм, археологический, этнический, конноспортивный, экологический, медицинско-оздоровительный, агротуризм. Развивают здесь и экстремальные виды туризма - джип-туры, охота, рыбалка. Для полетов на парапланах с инструкторами используют ущелья Каратауского хребта, а также Киргизского и Таласского Алатау.

Среди природных красот есть такие заповедные уголки, где не ступала еще нога туриста. Регион щедро одарен практически полным набором природно-климатических зон. За один день можно проехать несколько таких природных зон – от песчаных барханов и знойных степей до альпийских лугов, горных речек с ледяной водой и вечных снегов в отрогах Тянь-Шаня.

Это один из самых интересных и привлекательных регионов Казахстана с большим количеством древних памятников и высоким потенциалом для развития различных видов туризма.





В Жамбылской области функционируют 180 гостиниц, 434 пункта питания, 7 санаториев, 15 мест отдыха, 11 детских оздоровительных лагерей, 47 туристских организаций, 78 ремесленников и 25 субъектов транспорта.

Природные красоты и зоны отдыха

Жамбылская область могла бы многим привлечь туристов. И своими сакральными объектами, и горнолыжным курортом Каралма, и целебными водами Меркенского района, и живописными красотами. Отроги гор Каратау, Таласского и Киргизского Алатау подходят для альпинизма и экстремального туризма - прыжки с парашютом и полеты на параплане, ущелья Коксай и Макбал, заповедные места Аксу-Жабаглы, Меркенское нагорье, поймы рек Талас и Шу, экзотика Жуалов. Водохранилище Терс-Ащибулак, озера Балхаш, Алаколь, Биликоль удобны для водных развлечений. На просторах жамбылских степей можно проводить приключенческие туры. Можно развивать оздоровительный и сельский туризм, столь популярный нынче в мире.

Современные люди уже устали от душных и нервных городов, стремятся в сельскую тишину, к чистому воздуху, свежим продуктам и неспешному времяпрепровождению.

А если прибавить к этому экзотические для иностранцев национальные обычаи и традиции, спортивные зрелищные мероприятия, то при хорошей инфраструктуре и умело проведенной рекламной кампании Жамбылская область может заинтересовать многие отечественные и зарубежные турфирмы.

Жамбылский регион имеет все возможности для развития самых различных видов туризма - историко-культурный, паломнический, археологический, экологический (охота, рыбалка, агротуризм), детско-юношеский, медицинско-оздоровительный, экстремальный.





Природные ландшафты Жамбылской области впечатляют разнообразием и неповторимой красотой. Представители отечественной сферы туризма всегда отмечали, что никакой другой регион Казахстана не одарен так щедро живописными красотами, историческими памятниками, как Жамбылская область, имеющая множество привлекательных для туристов мест.

Коксай – мистическая красота

В 60 км от Тараза, в Жуалынском районе находится горный каньон Коксай, образованный рекой Коксай, которая берет начало в ледниках и при выходе с гор прорезает Жуалынское плато. Так и получился каньон с причудливыми формами скал, пользующийся особенной популярностью у иностранных туристов.

Коксай – самое восточное ущелье заповедника Аксу-Джабаглы. По этому ущелью проходит граница Казахстана с Киргизией, совпадающая с границей заповедника, в состав которого территория ущелья входит с 90-х годов 20-го века.

В низовьях ущелья Коксай можно полюбоваться тугайными лесами, арчевыми редколесьями. Здесь произрастают редкие и исчезающие виды березы таласской и тянь-шаньской, мелколиственной ивы, туркестанской рябины, кустарниковой и древовидной арчи. Далее, по мере подъема к вершинам ущелья, можно встретить горные субальпийские луга и лугостепи.

Это настоящий генофонд ценных декоративных и лекарственных видов растений. В их числе зверобой, тысячелистник, зезифора, коровяк, тмин самаркандский, кипрей, ромашка пахучая, шалфей мускатный, эфедра хвощовая, различные виды тюльпанов, водосбор темно-пурпурный.

Каньон Коксай и ущелье Аксу-Джабаглы пользуются огромной популярностью у туристов, альпинистов и парапланеристов.

Аксай - здесь воздух чист, как поцелуй ребенка

Аксайское ущелье расположено в Жуалынском районе в 12 километрах от райцентра села Бауыржана Момышулы. Даже эти километры по пыльному бездорожью не останавливают желающих полюбоваться природными красотами Аксая, где чистейший пьянящий воздух напоен ароматами трав и цветов. Вдоль ущелья грохочет ледяная вода горной речки - эту воду можно без опаски пить, она стекает прямо с тающих ледников, их белые шапки видны в глубине ущелья.

Поражает биоразнообразие Аксайского ущелья – деревья, травы, кустарники, цветы благоденствуют под лучами щедрого солнца и в прохладе горного ущелья, которое относится к отрогам Тянь-Шанского Алатау.

Жуалынцы утверждают, что в этих местах запросто можно встретиться «лицом к лицу» с медведем, волком, архаром, лисой и другими представителями богатой фауны этого края. На вершинах гор Аксайского ущелья пасутся стада лошадей. Чабаны загоняют их по крутым горным тропам на самую верхотуру, потому что там, по их мнению, самая свежая и сочная трава. Отсюда и удивительный вкус жуалынского кумыса, который, кстати сказать, местные женщины взбивают в специально сделанных деревянных ступах, добавляя лекарственную травку чабрец, во множестве произрастающую в ущельях и на равнине.

Бериккара – родина тюльпанов, горные пейзажи и древности

Удивительные природные и исторические места Жамбылской области привлекают отечественных и зарубежных туристов.

В Жуалах, в 60 километрах от Тараза, находится знаменитое ущелье Бериккара, официально признанное мировой родиной тюльпанов. Именно отсюда они попали в Голландию, которая сегодня экспортирует тюльпаны по всему миру. Помимо эндемиков, здесь произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды Грейга и Кауфмана занесены в Красную книгу и охраняются государством.

Ущелье Бериккара излюбленное место отдыха жамбылцев. С советских времен сюда в период летних каникул приезжают отдыхать школьники. Здесь находятся зона отдыха (бывший пионерский лагерь) и центр детского и семейного отдыха. Сюда приезжают семьями, чтобы с пользой для здоровья провести время. Здесь имеется все, чтобы людям было удобно. Для любителей пеших прогулок разработаны безопасные туристические маршруты по горам.

Во время летних каникул в ущелье Бериккара поправляют здоровье дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с дополнительными потребностями, воспитанники детских домов. В остальное время сюда приезжают все, кто желает погулять по живописным склонам гор Каратау, подышать целебным воздухом жуалынской земли, которую уроженец этих мест писатель и полководец Бауыржан Момышулы в одном из своих произведений назвал маленькой Швейцарией.

Комфортный отдых на чистом воздухе в сочетании с туристическими горными пешими тропами и возможностью прикоснуться к древностям делает этот уголок жамбылского региона неповторимым и притягательным.

В ущелье Бериккара соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. В местном природном заказнике произрастают единственная в мире реликтовая роща бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода. Кроме того, здесь обитают исчезающие животные (каратауские архары, индийский дикобраз) и птицы (райская мухоловка).

На подступах к ущелью имеется комплекс из пятисот сакских курганов, датируемых VI веком до н. э. По утверждению историков, именно в этих краях Чингисхан останавливался со своим многочисленным войском.

Макпал – территория чистого воздуха и прекрасных пейзажей

В Жамбылской области много удивительных по красоте мест, привлекающих туристов и просто отдыхающих. Одно из таких - ущелье Макпал, находящееся в Рыскуловском районе, на северном склоне Кыргызского Алатау.

Ущелье раскинулось на площади приблизительно в 20 тысяч гектаров, на высоте 2 800 метров над уровнем моря и относится к среднегорной зоне. Ущелье уникально своими привольными лугами с разнотравьем.

В верхней гористой части произрастают тугайные леса из редких эндемичных видов березы таласской и тянь-шаньской, дикорастущих яблонь Сиверса, груш Регеля, боярышника.

Ущелье Макпал имеет альпийские и субальпийские луга с богатым видовым разнообразием декоративных и лекарственных трав, среди них краснокнижные и исчезающие виды - пион, тмин, солодка, девясил, горечавка, вероника, ирисы, тюльпаны Грейга, Кауфмана, Альберта и многие другие.

Палеолитические стоянки - популярные туристические маршруты

На территории Жамбылской области находится единственная палеолитическая стоянка, где обнаруженные учеными предметы, каменные изделия сохранились в нетронутом виде. В последнее время в казахстанском обществе усилился интерес к истории страны, начиная с древнейших времен. Жамбылцы с удовольствием отправляются в экскурсии по родному краю, посещая не только популярные памятники истории, но и древние стоянки первобытного человека.

Популярностью у жамбылцев пользуются экскурсии к месту палеолитической стоянки имени казахского ученого-просветителя Чокана Валиханова, находящейся в Сарысуском районе на реке Арыстанды в урочище Карасу.

Одним из благоприятных для расселения древнейшего человека районов на территории Казахстана некогда был хребет Каратау (Жамбылская область). Относительно влажный и теплый климат, пышная растительность, разнообразная фауна того времени создавали условия для существования здесь человека в эпоху древнего палеолита, появившегося здесь, по мнению ученых, миллион лет назад из Европы и Сибири. Самыми древними из стоянок каменного века эпохи нижнего палеолита в Казахстане считаются Шакпакаты в Мангыстауской области и Арыстанды в Жамбылской области, относящиеся к нижнему палеолиту.

Многочисленные стоянки более позднего времени палеолита (мустьерский период) обнаружены в Жамбылской области. Это – Шабакты, Барыказган и другие, на них собрано свыше пяти тысяч разнообразных орудий. Стоянка Арыстанды, обнаружена X. А. Алпысбаевым в 1958 году, исследователь нашел там каменные изделия, кострища и очаги, кости лошадей, бизонов, сайгаков, благородных оленей. Это единственная стоянка на территории Казахстана, где каменные изделия находятся в первоначальном положении, то есть в таком же виде, каким его оставил человек в мустьерское время (140 — 40 тысячелетий до н. э.),

Петроглифы ущелья Карасай - древнее послание

Сегодня ущелье Карасай стало популярным местом для туристических посещений и школьных экскурсий. Сюда любят возить своих гостей жамбылские туристические фирмы. Сюда привозят школьников посмотреть древности и провести наглядный урок краеведения. Благо, что ущелье находится вблизи Тараза, и добраться до него можно сначала на городском автобусе, а потом пару - другую километров пешим ходом совершить прогулку по гористой местности.

Однако жамбылские историки-краеведы озабочены судьбой карасайских петроглифов, утверждая, что если не предпринять срочных мер, то регион потеряет уникальные исторические ценности.

Примерно в 20-ти километрах от Тараза находятся наскальные рисунки-петроглифы ущелья Карасай, протянувшегося на несколько километров. Предположительно, некоторым из здешних изображений несколько тысяч лет. Знатоки-краеведы утверждают, что именно карасайский древний верблюд изображен на казахстанской купюре тысячного достоинства.

Десятки тысяч наскальных изображений рассыпаны в горах южного Казахстана на территории Жамбылской области. Считается, что первые люди в долине Таласа, обрамленной отрогами Тянь-Шаня, хребтами Каратау и Алатау, появились около миллиона лет назад. Богатое историческое прошлое края запечатлено в многочисленных курганах, древних стоянках, городищах, каменных изваяниях, которые являются своего рода музеем под открытым небом и которых на территории Жамбылской области насчитывается более 1 100. Петроглифы Жамбылской области, находящиеся в Кордайских и Шу-Илийских горах, в ущельях Карасай, Бота-Мойнак, Акбулым, Чокпар, Котыр, Аксуек, Ой-Жайляу, Анырахай и многих других, ученые датируют, начиная со II тысячелетия до нашей эры и далее - средними веками нашей эры.

Эти места считались сакральными. То есть здесь люди проводили различные культовые обряды - молились о плодородии, об удачной охоте, о своем потомстве. Наскальные рисунки являются возможностью заглянуть в древнейшую историю. Всё, что здесь изображено, показывает образ жизни древних людей. Изображены сцены охоты, какие животные обитали в этом регионе, какие птицы, змеи. Четко видны изображения волков, диких архаров, оленей с ветвистыми рогами, туров – это быки с огромными рогами. Изображены хищные животные семейства кошачьих - пантеры, львы, тигры. Поражает изображение животного, похожего то ли на носорога, то ли на бегемота. То есть здесь когда-то обитали множество диких животных, которые охотились на копытных, но сегодня не сохранились в этом ареале. Сегодня с уверенностью можно сказать, что четыре тысячи лет назад в окрестностях Тараза бегали львы и тигры, туры и олени, люди приручали диких верблюдов.

Люди бронзового века находились на мифологической стадии мышления, для них жизнь представляла смену повторяющихся циклов природы. Весеннее равноденствие, пахота, сбор урожая, окот скота, зима - и затем вновь весенний приход теплого солнца. Чтобы не нарушать эту гармонию, по их понятиям, каждое из таких событий надо было сопровождать жертвоприношениями богам, молитвами и особыми обрядами. Они и совершались в специальных святилищах, расположенных в горных ущельях, у священных родников и речек. Ущелье Карасай тысячи лет назад и было таким святилищем.

Заповедные места

В Жамбылской области имеется семь особо охраняемых природных территорий, их общая площадь составляет более трех миллионов гектаров. Природные территории созданы для охраны биоресурсов - растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Это пять государственных природных заказников, часть Жусандалинской государственной заповедной зоны и часть государственного природного заповедника Аксу-Жабаглы. Не так давно создан природный заказник местного значения «Мерке».

В природных заказниках на территории Жамбылской области обитают куланы, архары, обыкновенная дрофа, стрепет, джек-красотка, бурые медведи, рысь, снежный барс и другие (всего 17 видов). Проводится учет редких и исчезающих животных. Произрастают более 30 видов редких растений - тополь беркаринский, несколько видов тюльпанов, туранга, яблоня сиверса и другие. Все эти животные и растения занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства.

В перспективе местные власти планируют развивать оздоровительный и сельский туризм, столь популярный нынче во многих странах Европы. Современные люди устали от душных и нервных городов и стремятся в сельскую тишину, к чистому воздуху, свежим продуктам и неспешному времяпрепровождению. А если прибавить к этому экзотические для иностранцев национальные обычаи и традиции, спортивные зрелищные мероприятия, то при хорошей инфраструктуре и умело проведенной рекламной кампании Жамбылская область может заинтересовать многие отечественные и зарубежные турфирмы.

Достопримечательности Жамбылской области – в глубь столетий

На аулиеатинской земле находятся более 3,4 тыс. памятников истории, археологии, архитектуры, монументального искусства, из них 25 имеют республиканское значение. Найдено более двухсот древних городищ. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыр-тас. В республиканскую сакральную карту внесено семь историко-культурных объектов Жамбылской области. Это мавзолеи Карахана, Айша-биби, Бабаджи-Хатун, комплекс Тектурмас, городище Тараз, святилище Жайсан и загадочный Акыр-тас.

Археологический парк «Древний Тараз»

Главной достопримечательностью в регионе и главным приоритетом развития туризма является археологический парк «Древний Тараз» - исторический памятник республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки, исследования древнего городища Тараз, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути.

Археологический парк, расположенный в историческом центре города, обязательно стоит посетить всем, кто интересуется историей и культурой Казахстана. Здесь можно увидеть древние артефакты двухтысячелетней давности, старинные рукописи, произведения искусства, культуры, нумизматики, найденные здесь же в ходе археологических раскопок.

Средневековый Тараз VI – XII веков занимал территорию в районе бывшего Центрального рынка. Базар - сердце и средоточие восточного города. Более тысячи лет, как утверждают археологи, в Таразе на одном и том же месте находился базар, вплоть до 2011 года, когда Центральный рынок закрыли и передислоцировали, чтобы начать здесь археологические раскопки.

В исторических архивах сохранилось описание таразского базара, сделанное в VII веке буддийским монахом Сюань-Цзянем, путешествовавшим по здешним местам: «Здесь останавливаются и торгуют всевозможными товарами купцы, приезжающие из разных стран. Продают изделия из кожи и шелка, золота, серебра и бронзы…» Торговали в Таразе гончарными изделиями, коврами, тканями, пряностями и многими другими товарами.

Под бывшими базарными рядами находится самая древняя часть Тараза, что и доказали археологи, откопав порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев-огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

Посетители могут увидеть древние городские стены и башни, реконструированные жилища и артефакты из богатого исторического прошлого города. Экспонаты сопровождают информативные дисплеи, что делает посещение музея-заповедника увлекательным и познавательным занятием для посетителей всех возрастов.





Караван-сарай Торткуль

Восстановленный на западной окраине Тараза караван-сарай Торткуль входит в список популярных объектов туристического маршрута «Великий Шёлковый путь». В средневековом Таразе, помимо искусств и ремесел, находилась перевалочная база для купцов, курсировавших по Великому Шёлковому пути, и в Таразе найдено порядка 20 таких караван-сараев.

15 веков назад здесь останавливались торговые караваны, проходившие через множество стран, зачастую эпидемиологически не благополучных. И, чтобы обезопасить город и окружавшие его селения от инфекций, власти временно изолировали караванщиков и вьючных животных в специальных караван-сараях, вдали от городских поселений. Только после карантина купцы получали разрешение заходить в город и торговать.

В 2008 году начались археологические раскопки занесенного песками и временем кургана, под которым специалисты Института археологии имени А.-Х. Маргулана обнаружили остатки сооружения, бывшего караван-сараем, с гостиницей, банями и сопутствовавшей инфраструктурой. По найденным здесь монетам объект датировали VI - VII веками нашей эры.

В 2010 году караван-сарай реконструировали, возвели пятиметровые стены, воссоздали внутренний интерьер. Как туристический объект и один из интереснейших археологических памятников раннего средневековья, с 2014 года музей под открытым небом Торткуль встречает туристов.

Бани Кали-Юнуса

Старинная баня, построенная в конце ХІХ века богатым купцом Кали-Юнусом, является уникальным, хорошо сохранившимся памятником хозяйственно-бытовой архитектуры XIX века.

Расположенная в историческом центре Тараза баня еще в 50-е годы ХХ столетия была действующей. Затем её закрыли, отреставрировали и в 1982 году внесли в список исторических и культурных памятников Казахской ССР республиканского значения. Объект был взят под охрану государства.

Многокупольное здание бани состоит из 11 помещений общей площадью 450 кв. метров, высота вместе с куполами - 6 метров. Стены трехметровой высоты и метровой толщины сложены из жжёного кирпича. Подпольная жаропроводящая отопительная система была устроена по подобию римских терм античного времени, а также восточных средневековых бань.

Некогда внутренние помещения отличались богатством отделки и убранства. Стены украшали фресковая живопись и мозаика геометрического орнамента. От всего этого великолепия сохранились лишь небольшие фрагменты.

Народная память сохранила имя жителя Аулие-Аты, подарившего городу то, что в те времена весьма высоко ценилось на Востоке - баню.

Юнус по прозвищу «Кали» был успешным купцом, торговал шелками из Бухары и содержал караван-сарай, Благодарные жители дали его имя бане, которая сегодня является ярким памятником ушедшей эпохи.

Центральная площадь Тараза

Это одно из популярных мест в Таразе для посещения гостями и туристами.

За последние несколько десятилетий Центральная площадь претерпела ряд реконструкций и переименований. Вплоть до 50-х годов XX века это был неказистый «мучной базар» с покосившимися лавчонками, в окружении глинобитной застройки частного сектора. В начале 60-х годов состоялась первая реконструкция и благоустройство площади. Во время строительных работ были найдены древние хумы X - XI веков, времени расцвета древнего Тараза. На этих хумах виден герб древнего города – «барс с поднятой лапой».

Центральная площадь - гармоничный архитектурный комплекс административных зданий, учреждений культуры. В центре площади в 2002 году установлен памятник Байдибек батыру – легендарному воину и бию XIV-XV веков.

С древних времен многие религиозные конфессии присутствовали в Таразе. И в наше время мирно сосуществуют представители мировых религий. Символично, что на центральном проспекте Толе би – это древний тракт, по которому в древности шествовали караваны купцов, - расположились по соседству центральная мечеть «Һибатулла Тарази» и православный храм Успения Божией Матери. Два главных храма Жамбылской области мирно перекликаются мусульманскими азанами и звоном православных колоколов.

Самая древняя мечеть Казахстана

Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар хаджи Дербисали назвал Тараз культовым центром ислама в Казахстане. Здесь найдена самая древняя на территории Казахстана мечеть. Древнее культовое сооружение в Таразе открыли в 2006 году. Археологи раскопали фундамент несторианского храма VI - VII веков, на фундаменте которого в IX - X веках была воздвигнута мечеть, о чем свидетельствуют фрагменты с христианской символикой, а также сохранившиеся конструкции в стиле мусульманских культовых сооружений. Это подтверждают и летописи о военном походе на Тараз в 893 году саманидского правителя Исмаила ибн Ахмеда, который завоевал город, обратил его жителей в ислам и повелел перестроить древнюю соборную церковь в мечеть.

В наши дни древняя таразская мечеть восстановлена и отреставрирована, а в 2007 году впервые за прошедшее тысячелетие под этими сводами вновь зазвучали суры Корана. Здание эпохи раннего ислама в Казахстане получило статус уникального туристического объекта.

Мечеть «Һибатулла Тарази»

Здание главной мечети Жамбылской области «Һибатулла Тарази» построено по центральному проспекту Толе би на спонсорские средства в 2008 году. В 2010 году здание реконструировали, кардинальным образом изменив его облик здания в соответствии с высоким статусом.

В 2012 году рядом с центральной мечетью открылось здание медресе, также построенное на спонсорские средства. Основам ислама в медресе «Һибатулла Тарази» обучают преподаватели, имеющие высшее образование, знатоки Корана - кари. В программе - изучение Корана, арабского языка, истории Казахстана. Изучение ислама называют ключом к познанию мира и счастья.

Православный храм Успения Божией Матери

Православная Успенская церковь в Таразе построена в центре города, по центральному проспекту Толе би, в 90-е годы прошлого столетия. Строился новый главный храм Жамбылской области на добровольные пожертвования, всем миром, а также трудами первого его настоятеля о. Бориса (Киняк).

В декабре 1993 года здание храма было торжественно освящено в честь Успения Пресвятой Богородицы. Росписью храма в течение десяти лет занимался таразский художник Сергей Михальцов, он полностью осуществил живописные работы в храме.

Завершилось строительство здания церкви, со всеми внутренними хозяйственными постройками, в 1998 году. Территория храма благоустроена, здесь приятно отдыхать среди деревьев и цветов, под виноградными лозами.

Памятник национальной валюте тенге

В средние века Тараз, бывший в X – XII веках столицей государства Караханидов, имел монетный двор и чеканил свою монету, на которой красовался «барс с поднятой лапой» - символ могущества и процветания. Не каждый город тогда мог себе позволить выпускать собственные деньги.

Тысячу лет спустя Тараз (носивший тогда имя Джамбул) снова стал денежной столицей. На заре Независимости именно из Тараза во все регионы Казахстана разошлась национальная валюта тенге.

Первые деньги суверенного Казахстана были отпечатаны в Великобритании. Затем в обстановке строжайшей секретности 2,3 миллиарда новеньких тенге были доставлены в Казахстан прямыми рейсами в Тараз, в подземное хранилище Жамбылского филиала Национального банка, а также в подземные убежища Мойынкумского района Жамбылской области.

В 2013 году в честь 20-летнего юбилея тенге в Таразе открыли памятную стелу, посвященную вводу национальной валюты в Казахстане. Это первый в Казахстане памятник, отображающий историю национальной валюты тенге.





Памятник героям комедии «Джентльмены удачи».

Туристы из стран ближнего зарубежья, попав в Тараз, ранее носивший имя Джамбул, начинают искать памятник героям всенародно любимого на постсоветском пространстве кинофильма «Джентльмены удачи».

В 2006 году, к 35-летнему юбилею фильма «Джентльмены удачи», в Таразе на рынке «Шахристан» торжественно открыли памятник героям этой картины. Открытие памятника сопровождалось громкой информационной кампанией. Столичные телеканалы и информагентства постсоветского пространства рассказывали об этом событии. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков прислал благодарственное письмо в адрес акимата Жамбылской области, подчеркивая дружбу и взаимосвязь наших добрососедских стран.

Особо трепетное отношение к этому кинофильму у жителей Тараза связано со знаменитой фразой одного из героев фильма Василия Алибабаевича: «Джамбул...Там тепло, там моя мама», попавшей в фильм благодаря актеру Евгению Леонову, который накануне побывал с гастролями в Джамбуле в самый разгар зимы. Но ему так запал в душу южный город, теплый, по его словам, от людского радушия и гостеприимства, что он предложил это название «Джамбул» для сцены, где герои картины играют «в города».

Памятник «Джентльменам удачи» стал визитной карточкой города Джамбула - Тараза. Поэтому его судьба взволновала таразцев, после того как закрыли рынок, а памятник претерпел много мытарств. Городские власти долго решали, куда перенести эту скульптурную композицию. Но в итоге «Джентльмены удачи» обосновались в популярном у горожан ресторанном комплексе и теперь радуют посетителей и туристов.

Самый популярный туристический объект Жамбылской области

Наиболее известным и самым посещаемым туристическим объектом региона называют загадочный комплекс Акыр-тас в 40 км от Тараза. Сегодня это один из самых посещаемых туристических объектов Жамбылской области, популярный историко-природный памятник. Каменные развалины Акыр-Таса вызывают интерес казахстанских и зарубежных ученых таинственностью происхождения и загадочностью назначения.

Благодаря попечению дирекции государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза», исторический комплекс, расположенный вдалеке от оживленных трасс, в безводной и пустынной местности, приобрел цивилизованный вид, огороженную территорию, вымощенные камнем дорожки, фонарное освещение.

В 2012 году построили здание научного информационно-аналитического центра с конференц-залом, рабочими кабинетами и мини-гостиницей для археологов. Специально проложили асфальтовую дорогу от трассы Западная Европа – Западный Китай, вблизи села Акыртюбе установлен указатель.

Дворец - сооружение грандиозное – множество комнат, соединенных каменными переходами, подобными лабиринтам египетских пирамид. Аналогичные сооружения сейчас можно увидеть только в трех местах – в Алеппо, Дамаске и Самарии. План каменной постройки представляет собой четырехугольник размером 205х185 метров. Стены выложены из массивных каменных блоков красного песчаника. В состав комплекса Акыр-Тас, кроме дворцового сооружения, входят загородные усадьбы, каменный и глиняный карьеры, хаузы – водохранилища. Уникальные фотографии Акыртаса, выполненные лазерной камерой с воздуха, позволяют детально рассмотреть планировку и дают полное представление обо всех объектах на его территории в 4 га. Так, дворцовое помещение имеет около ста комнат и 28 внутренних гигантских колонн. На одной из фотографий прослеживается фундамент, заложенный для сооружений, о существовании которых никто до этого и не подозревал.

Акыр-Тас, «последний камень» на краю мира, обитель инопланетян и прибежище экстрасенсов, загадочный и непонятный, излучающий энергию и прячущий тайны, в ожидании своих исследователей и туристов.