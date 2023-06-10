Где отдохнуть в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области хорошо развивается туризм. По официальным данным, с начала года в регион приехали около 500 тысяч человек. Этот показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 104%. Какие места, интересные для туристов, есть в Туркестане?

Мавзолей Кожа Ахмета Ясауи – талисман Туркестана

Мавзолей Кожа Ахмета Ясауи – один из основных объектов, привлекающих туристов в регион. Историческое здание, считающееся памятником средневековой архитектуры, построено по приказу Эмира Темира в 1 396-1399 годах на могиле Кожа Ахмета Ясауи. В здании много куполов и арок. Всего в здании 35 помещений. Высота мавзолея 37,5 метра. Три стены снаружи отделаны голубой керамической плиткой, на которых написаны суры и аяты Священного Корана. Бронзовые дверные ручки, посеребренные и позолоченные, а также шесть светильников также относятся к жемчужинам архитектурного искусства. В 2003 году н а 27-й сессии ЮНЕСКО, прошедшей в Париже, мавзолей Кожа Ахмета Ясауи был внесен в список всемирного культурного наследия.

Вход в мавзолей для граждан Казахстана стоит 200 тенге, для иностранцев 500 тенге. Услуги гида обойдутся в 3 000 тенге.

Вблизи мавзолея расположены восточная баня и этноауыл, а также городище Культобе.

«Переночуй у мавзолея Арыстан-Баба, загадай желание у Ясауи»

В Туркестане туристы обязательно посещают мавзолей Арыстан-Баб, расположенный в Отырарском районе. Потому, что Арыстан баб – учитель Кожа Ахмета Ясауи. Возможно, поэтому в народе говорят: «Переночуй у мавзолея Арыстан-Баба, загадай желание у Ясауи». Мавзолей Арыстан-Баб на древней земле Отырара построен на могиле жившего в XI религиозного провидца Арыстан баб. Строительство мавзолея велось в XIV-XV веках. В расположении мавзолея есть колодец с очень соленой целебной водой. В настоящее время мавзолей Арыстан баб находится под охраной государства.

Ханский трон

В 40 километрах от города Туркестан есть горный хребет Хантагы. Как видно из названия, здесь находится гора, похожая на ханский трон. Если верить легендам, когда-то хан увидел во сне, что он погибнет от укуса каракурта. Это подтвердили ясновидцы. В тот год много скота погибло от укусов ядовитых пауков. Хан, испугавшись за свою жизнь, перекочевал на высокие хребты Каратау. Его дружинники начали особенно рьяно охранять хана от каракуртов. Прошло лето, а осенью подул сильный ветер – три дня и три ночи дул этот ветер, – и стражники потеряли бдительность. Хан, три дня не выходивший из дворца, увидел, что ураган прошел, и вышел к народу, сел на трон. Но, когда началась трапеза, из одного из сосудов вышел каракурт и хан умер от его ядовитого укуса.

С тех пор эта гора называется Хантагы. Сейчас эта территория огорожена, и взята под охрану в государственный природный заповедник Каратау.

Пещера, в которой могут поместиться 10 тысяч человек

Пещера Акмечеть находится в Байдибекском районе. Протяженность пещеры 254 метра, ширина 65 метров, высота 25 метров. Из нор летучих мышей капает вода. Изнутри свод пещеры выглядит, как шанырак. В народе есть легенда о том, что когда-то один святой человек поставил там юрту, а входили и выходили из юрты по лестнице. В этой пещере до сих пор ночуют бездетные супруги, и просто люди, страдающие от заболеваний.

Вообще, о пещере Акмечеть рассказывают многое. Одно из них повествует о том, как казахские воины, вышедшие против завоевателей-джунгаров, вдруг оказались под проливным дождем. Более 10 тысяч сарбазов вошли в пещеру и совершили утренний намаз. С тех пор эта пещера называется – Акмечеть.

В более позднее время, как говорят, в пещере жили две большие совы. Их помет образовал кучу на полу пещеры. А также, говорят местные жители, что в пещере живет огромная белая змея. Она редко показывается людям на глаза. То есть, в местном обществе есть представление, что летучие мыши и змея являются святынями этого места.

1000-летнее тутовое дерево

Тысячелетнее тутовое дерево растет в селе Карнак, входящем в город Кентау. Корни дерева уже сохнут, но ветви все еще зеленеют. Местные жители называют это дерево «Мәжарат тұт». Дерево высотой в 8-9 метров у основания с трудом могут обхватить 6 человек.

«Вообще, об этом дереве есть разные предания. В одном из них говорится, что его посадили по приказу арабского полководца Кутейба ибн Муслим, который в VІІІ веке распространял Ислам в Средней Азии. В другом варианте, религиозный человек по имени Имам Бахли вбил в землю кол, чтобы привязать к нему лошадь, и выросло дерево. В некоторых преданиях рассказывается, что здесь проходили сподвижники Пророка (с.г.а.), и оставили посох у родника», – говорит Абдулатип Смаилов, местный смотритель.

Хотя корни дерева иссохли, побеги зеленеют. А основной ствол разделился на три части. Пригнувшиеся стволы жители поддерживают подпорками. В последнее время из разных регионов стали приезжать люди, чтобы посмотреть на могучее дерево. Даже из-за границы приезжают. Все они читают здесь Коран и выражают свои пожелания.

Как сообщил Абдулатип Смаилов, в селе было три таких исторических тутовых дерева. Два из них сожгли аульные дети. О третьем позаботились местные жители, огородили его. Специально вырыли колодец, прокопали арык.

«Много лет оно было без полива. Поэтому и засохло. Сейчас полив идет. Мы часто его поливаем. Радуемся, что дерево начало оживать. Это, наверное, тоже хорошее предзнаменование», – сказал смотритель.

Многие посещают Керуен-сарай

В городе Туркестан находится самый крупный многофункциональный туристский комплекс «Керуен-сарай». Инвестиционный проект реализовала компания «Туркестан Туризм Сити». Строительство комплекса началось в декабре 2019 года, в 2021 объект был сдан в эксплуатацию. Площадь комплекса 20,5 гектара.

На территории комплекса расположились улица торговцев и ремесленников эпохи Шелкового пути, амфитеатр для проведения конных шоу, восточный базар, торговые ряд и бутики, гостиницы и ресторан, СПА- и фитнес-центры, кинотеатр, центры семейного отдыха. Все структуры связаны каналом. На канале проводится парад лодок.

«Керуен-сарай» становится главным центром притяжения инвестиций и туристов, после мавзолея Кожа Ахмета Ясауи. Стоимость посещения развлекательного центра для семьи 2 500 тенге, «Летающий театр» – 6 500 тенге, лодочный тур – от 4 000 тенге, а шоу фонтанов – бесплатно.

В Туркестане хранится позолоченная копия принцессы Таксай В центре «Ұлы Дала Елі», находящемся в городе Туркестане, хранится позолоченная копия принцессы Таксай.

Жители и гости города могут увидеть одного из 4 «золотых людей» найденных в Казахстане, в центре ««Ұлы Дала Елі».

Здесь есть две височные и одна литая гривна. На одежде, в области груди, золотые украшения в виде лохматых собак и баранов, и колец. На рукавах одеяния нашиты подвески в виде волчьих клыков.

На рукавах два браслета в виде сказочных животных, которые выглядат, как рогатые хищники кошачьего вида.

«В 2012 году, во время археологических раскопок, на территории Западно-Казахстанской области была найдена могила женщины высокого рода, относящаяся к древнему сарматскому периоду ІV-VІ до нашей эры. Ученые стали называть находку «Таксайская принцесса», по местонахождению. Реставратор Кырым Алтынбеков восстановил облик сарматской принцессы, похороненной с богатыми золотыми украшениями, и подарил свою работу Национальному музею и Уральскому областному историко-краеведческому музею. Позднее, копия реставрации была подарена городу Туркестану», – сказала научный сотрудник Центра «Ұлы Дала Елі» Айман Мирзабекова.

Сегодня в Туркестане работают центр «Визит», построенный по уникальному проекту, библиотеке «Фабар», железнодорожный вокзал «Туркестан», «Конгресс Холл», Театр Оперы и балета, стадион «Туркестан Арена», Дворец бракосочетаний. В Музее можно ознакомиться с малоизвестными находками, в культурных учреждениях можно увидеть концерты мировых и местных мастеров искусств. В библиотеке можно найти редкие книги. Гостиницы «KARAVANSARAY» «Turkistan Hotel», «Boutique Hotel Silk Way», «Ramada by Wyndham Turkistan», «Hampton by Hilton Turkistan», «Rixos Turkistan» готовы принимать гостей.

В Туркестане туризм развивается по 4 направлениям

В целом, в Туркестанской области сегодня развиваются 3 направления туризма. А именно, это: историко-культурный туризм; экологический туризм и лечебно-оздоровительный туризм.

«Регион богат исторически и культурно. На территории области находятся 1 789 историко-культурных-памятников. Кроме того, культурно-исторический туризм является главным драйвером туристической отрасли области. Например, на мавзолеи Кожа Ахмета Ясауи и Арыстан-Баб в 2022 году приехало более 1,2 миллиона туристов», – сказал руководитель отдела Управления культуры и туризма Туркестанской области Нурдаулет Медеуов.

При этом, экологический туризм становится одним из приоритетных направлений.

На территории области есть 4 особо охраняемых природных объекта. Это вошедший в список биосферных объектов ЮНЕСКО заповедники «Аксу-Жабагылы» и «Каратау», а также Национальный природный парк «Сайрам-Огем» и региональный природный парк «Сырдария-Туркестан».

В прошлом году, количество посетителей особо охраняемых природных объектов, расположенных на территории области, составило около 80 тысяч человек, по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 171,8%. По итогам первых пяти месяцев текущего года, более 40 тысяч человек посетили такие районы.

Кроме того, Туркестанская область известна объектами, расположенными в горах и предгорьях. Здесь есть неповторимые Казыгурт тау, Акбура булагы, Кырык шилтен, святой Жылак ата, ущелье Машат, такие места, как Жылаган ата, Кырык кыз.

«Туркестанская область является одним из регионов республики, где развит оздоровительный туризм», – говорит Нурдаулет Медеуов.

На сегодняшний день на территории области действуют 72 лечебно-оздоровительных зоны. По итогам прошлого года, здесь оказаны услуги лечебно-оздоровительных учрежденипй 142, 4 тысячам граждан.

В целом, потенциал лечебно-оздоровительного туризма Туркестанской области сосредоточен в селе Коктерек Сарыагашского района.

«Сфера туризма в Туркестанской области превращается в одну из отраслей, имеющих хорошие перспективы. Область расположена между Средней Азией и интенсивно развивающимися регионами Казахстана. Через территорию Туркестанской области проходят важные железнодорожные магистрали. Пять районов, находящихся на автобане «Западный Китай-Западная Европа», расположены на территории области. Туркестанская область, как во времена Великого Шелкового пути, станет узлом, где пересекаются международные товарные, а в будущем, и туристические маршруты», – сказал Нурдаулет Медеуов.