Где отдохнуть в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области находятся десятки исторических мест и достопримечательностей, ради которых сюда едут туристы и паломники. Однако в половине случаев общественным транспортом до нужного места не добраться и тур не купить, лучший вариант - приехать на своей машине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жемчужиной Павлодарской области считается Баянаульский национальный природный парк. Здесь можно как просто отдохнуть, наслаждаясь красотой гор и озер, так и устроить себе настоящее путешествие по историческим местам.

Въезжая на территорию национального природного парка придется заплатить сбор – 635 тенге с человека.

Летом сюда приезжают тысячи отдыхающих, поэтому о ночлеге стоит подумать заранее. Отдыхать в Баянауле дорого, но можно найти и бюджетные варианты. Некоторые дома отдыха предлагают остановиться у них за 4 тысячи тенге в сутки. За эту цену вас ждет номер на несколько человек и удобства на улице. Средний ценник выше, особенно в сезон отпусков. Обычно это – 8-12 тысяч тенге с человека, питание оплачивается отдельно. Можно арендовать коттедж или даже остановиться в современном глэмпинге за 60 тысяч в сутки.

Самым популярным из всех баянаульских озер считается Жасыбай. Здесь больше домов отдыха, лучше пляжи, почти все туристические маршруты начинаются отсюда. Кстати, любителям искупаться стоит иметь ввиду, что в местных озерах вода всегда холодная.

Любителей активного отдыха Баянаул тоже порадует. В первую очередь стоит своими глазами посмотреть на местные скалы, самые известные которых – Кемпиртас и Найзатас. Можно подняться на Акбет – самую высокую точку Баянаула или дойти до знаменитого ущелья ведьм. Привлекают туристов такие сакральные места Баянаульского района, как пещера Коныр-Аулие, мавзолей Машхура Жусупа Копеева, родник Аулиебулак, сакские курганы у озера Торайгыр, мавзолей Султанмахмута Торайгырова, мавзолей Мусы Шорманова.

С поиском туров по Павлодарской области у туристов могут возникнуть сложности. В областном центре нет туристко-информационного центра, приезжая куда, можно было бы узнать всю информацию о достопримечательностях региона и ознакомиться с предложениями местных туроператоров. Дома отдыха и хорошего гида павлодарцы и приезжие обычно ищут через Instagram или выбирают по рекомендации знакомых.

Один из самых удобных и простых способов увидеть достопримечательности Баянаула – приобрести однодневный тур. Тут все сделают за вас: организуют трансфер, составят маршрут, приготовят перекус.

Туры выходного дня организуют несколько казахстанских турфирм. Во время такой поездки можно посетить сразу несколько интересных мест. Одна из фирм предлагает туристам за день посмотреть на озеро Торайгыр, реликтовую ольховую рощу, посетить Пик смелых, целебный родник, озеро Жасыбай, ущелье ведьм, долину желаний, взглянуть на вековую сосну. Стоит тур, с учетом трансфера из Павлодара и экосборов, около 11 тысяч тенге. Двухдневный групповой тур, включающий в себя несколько экскурсий, восхождение на Акбет и ночевку в гостевом доме обойдется в 25 тысяч тенге.

Добраться до достопримечательностей можно и своими силами. Из Павлодара до села Баянаул ходят автобусы, билет в один конец – 2140 тенге. Дорога занимает 3,5 часа. Но удобнее ехать сюда на своем автомобиле или на такси. Таксисты готовы отвезти вас на Жасыбай за 3,5-4 тысячи тенге.

Недалеко от озера (Жасыбай) расположен местный туристско-информационный центр, где можно заказать экскурсию. Средняя стоимость с человека – 3 тысячи тенге. Разработано более 10 пеших туристических маршрутов. В том числе, маршрут от озера Жасыбай до скалы Кемпиртас. Пеший маршрут до могилы Жасыбай батыра, протяженностью семь километров, рассчитанный на 3-4 часа. Маршруты до пещеры Коныр-Аулие и могилы Султанмахмута Торайгырова. Договориться об экскурсии можно не только в ТИЗе, но и в домах отдыха. Многие предлагают такую услугу своим гостям.

Одна из самых узнаваемых баянаульских скал находится в восьми километрах от озера Жасыбай. Это скала Кемпиртас или Баба-яга. С одной стороны она похожа на старуху, с другой - люди видят молодую девушку.

Если Вы отдыхаете в Баянауле, то непременно должны посетить могилу Жасыбай батыра. От одноименного озера идти всего два километра. Говорят, если в начале пути подобрать у дороги камень и пронести его до конца маршрута, можно загадывать желание. Сбудется.

Множество легенд связано с пещерой Коныр-Аулие. Это место считается священным, сюда приходят за исцелением, читают молитвы и загадывают желания. В этой местности обитают рыси, волки и архары, а с вершины горы открывается прекрасный вид.

Пещера Коныр-Аулие находится в десяти километрах от села Торайгыр. Она состоит из трех гротов, в последнем из которых природа создала «каменный казан». Раньше в пещеру поднимались по тропинкам и деревянным мостикам. Сейчас туда ведет новая лестница длиной 920 метров. У самого входа в пещеру нужно быть осторожным: здесь лестница заканчивается, подниматься нужно по камням. Выбирайте удобную обувь.

Мавзолей Машхура Жусупа Копеева тоже находится в Баянаульском районе. Рядом расположены музей и гостиницы для паломников, платная и бесплатная. Мавзолей находится в 72-х километрах от Экибастуза и в 120 километрах от Баянаула. Раньше сюда вела плохая дорога, но ее отремонтировали.

В небольшом музее хранятся около 170 экспонатов, в том числе – личные вещи учёного. Экскурсовод с радостью расскажет вам и об истории здания. За год до своей кончины, поэт выбрал место в степи, где решил построить мазар. Одну комнату он отвел для себя, другую – для отдыха паломников. Машхур Жусуп заранее устроил собственные поминки. Свой поступок он объяснил родным тем, что в год его смерти людям будет не до достойных похорон. И был прав: в ноябре 1931 года в степь уже пришёл голод. В 1952 году первый мазар был разрушен, спустя годы на этом месте же возвели новый мазар из белого кирпича. Позже его разобрали. В 2006 году на том же самом месте построили мавзолей. К нему ведут 73 ступени, по числу лет прожитых Машхуром Жусупом Копеевым. Вдоль лестницы установлены мраморные плиты с высеченными на них стихами великого казахского поэта.

Мавзолей Мусы Шорманова тоже находится в Баянауле. Белоснежное здание возвели недалеко от села Тендик в 2018 году, для строительства использовали ракушечник с берегов Каспия. Из Екатеринбурга привезли сохранившийся надгробный камень.

Сюда туристы едут не за исцелением, а чтобы почтить память учёного. Муса Шорманов был известен как очень образованный человек, общественный деятель, этнограф, фольклорист, просветитель. Был дядей и наставником Шокана Валиханова. На свои средства построил в Баянауле медресе и мечеть, поощрял открытие школ в Омске и Павлодаре.

Недалеко от озера Торайгыр находится уникальный археологический памятник - знаменитый «курган с усами». Это практически местный Стоунхендж. Его история началась две с половиной тысячи лет назад. Здесь же ученые обнаружили редкую находку – «оленный камень» с изображением бегущего животного. На одном из древних камней можно разглядеть изображение солнца.

Если обычные экскурсии вас утомят, то с недавних пор в Баянауле появилось новое развлечение. Можно взглянуть на жемчужину павлодарского Прииртышья с высоты птичьего полета. Для туристов организовали полеты над территорий национального парка. Самолет – «Cessna 206», стоимость получасового полета – 30 тысяч тенге с человека.

Единственный горнолыжный курорт в регионе тоже находится в Баянаульском районе, недалеко от села Каражар. Зимой из Баянаула до подножия горы Мырзашокы ходит микроавтобус, но чаще отдыхающие приезжают на своих машинах.

Прокатиться с горы можно не только на лыжах, но и на сноуборде. Длина канатной дороги составляет около 900 метров. Цена подъёма – 1000 тенге. Подниматься наверх стоит, только если вы настроены скатиться вниз на лыжах или сноуборде, места для прогулок на верхней станции канатки нет, а зимой здесь очень сильные ветра. Прокат лыж и сноубордов стоит 1,5 тысячи тенге в час, тюбингов – 1000 тенге. Чтобы сэкономить, можно приобрести абонемент.

Домов отдыха рядом нет. Обычно туристы останавливаются в райцентре – в 20 километрах от Мырзашокы, или договариваются с жителями близлежащего села Каражар. Летом на лыжах не покататься, но один из сельчан собирается своими силами организовать пешие экскурсии в окрестностях Мырзашокы. Здесь очень живописно.

Однако посетить в Павлодарской области стоит не только Баянаул. В Щербактинском районе можно искупаться в соленом озере Маралды, обмазаться целебной грязью, позагорать, пожарить шашлыки, устроить красивую фотосессию. Из-за высокой концентрации солей в воде можно просто лежать, не боясь утонуть.

В 2021 году сюда пришел новый инвестор и создал комфортные условия для отдыха. Поставил навесы, раздевалки, оборудовал душевые – после купания в соленом озере без этого никуда. Установил туалеты, шатры, юрты, мангальную зону. Летом здесь часто организовывают развлекательную программу.

Озеро Маралды находится в 60 километрах от Павлодара. Если планируете выезжать из областного центра, двигаться нужно по улице Малайсары батыра в сторону Транспортной, затем – по автодороге А-18. Поверните направо от указателя, дорога приведет прямо к озеру. Начиная с 27 мая, с автовокзала можно доехать на микроавтобусе. Отъезд в 10.00. Стоимость билета в одну сторону для взрослых – 2240 тенге, для детей – 1120 тенге. Обратно в город микроавтобус отправляется в 17.00.

Вход в зону отдыха оплачивается отдельно. Стоимость пребывания на территории курорта – 1000 тенге для взрослых, для детей - 500 тенге, до шести лет - бесплатно. За 6 тысяч тенге здесь можно арендовать беседку на 10 человек. Вывозить грязь с озера нельзя.

Известен Щербактинский район не только своим соленым озером, но и соснами. Сосны в Чалдайском ленточном бору уникальны, их выделяют в особый подвид. А еще здесь просто невероятный воздух и сказочная атмосфера. Сосновый бор находится на территории государственного природного резервата «Ертic орманы».

С комфортом здесь не отдохнуть, но приехать на пикник или лесную прогулку стоит. Добраться можно на машине, от областного центра ехать придется около 150 километров.

В 12 километрах от Чалдая (и в 4 километрах от мавзолея Габдул-Уахит хазрета) есть гостевой дом с баней. Сутки – 4 тысячи тенге. Места нужно бронировать заранее.

Прямо среди деревьев находится еще одна достопримечательность - мавзолей Габдул-Уахит хазрета, куда съезжаются паломники со всей страны. Пока добраться сюда можно только на своем транспорте. Постройку из кирпича возвели в 2012 году, когда-то на том же месте находился деревянный мавзолей.

Габдул-Уахит хазрет родился в 1853 году. Был священнослужителем, глубоко верующим человеком. Отучившись в Бухаре, вернулся на родину – в нынешний Щербактинский район, где открыл мечеть и медресе. Его могила долгие годы остается местом паломничества мусульман. Недалеко от мавзолея есть небольшой гостевой дом, где останавливаются паломники. Здесь можно переночевать бесплатно.

Нужно отметить, что за посещение территории резервата предусмотрен сбор - 700 тенге. Но механизм не отработан, экопостов не хватает, поэтому обычно туристы ничего не платят.

Ради того, чтобы увидеть розовое озеро, нужно поехать в Павлодарский район. Розовой вода становится в определенное время года. Озеро находится возле села Коряковка, недалеко от Павлодара. Из воды видны остовы старинной железной дороги, по которой соль доставляли на берег. Берег для отдыха не оборудован. Можно приехать, полюбоваться видом и сделать фото. Не нужно увозить отсюда грязь и мусорить, чтобы уникальный водоем не повторил судьбу озера Кобейтуз в Акмолинской области.

Во время поездки по Прииртышью стоит посетить и сам областной центр. Визитная карточка города – набережная, самая длинная и красивая в стране. Это отличное место для прогулок, и отсюда открывается впечатляющий вид на Иртыш. В центре набережной находится главная сцена города. Летом здесь каждые выходные проводят концерты под открытым небом, которые собирают до 40 тысяч зрителей.

Прогулкой по набережной можно не ограничиваться и прокатиться на теплоходе, речная прогулка обойдется взрослым в 2000 тенге, детям и пенсионерам – в 1500 тенге.

В конце набережной, недалеко от железнодорожного моста, расположился уникальный природный памятник «Гусиный перелет». Он находится в городской черте, и для павлодарцев давно стал чем-то обыденным, но места подобного «Гусиному перелету» больше нет нигде в мире. В свое время археологи обнаружили здесь останки древних животных - оленей, жирафов, носорогов, гиппарионов.

Эти находки говорят о том, что много миллионов лет назад на территории Павлодарской области был совершенно другой климат. Когда-то в этой местности бродили слоны-мастодонты, саблезубые кошки и носороги. Здесь обитали животные, которых сейчас можно встретить на территории современной Африки.

Сейчас на этом месте проложили дорожки и установили скульптуры древних животных. Добраться сюда можно на автобусе или маршрутке, проезд обойдется в 80 тенге.

Стоит посетить и павлодарские музеи. Главный из них - историко-краеведческий - расположен в старинном здании, построенном в конце XIX века. Когда-то здесь располагался торговый дом купца первой гильдии Артемия Дерова. Со второго этажа здания по винтовой лестнице можно было попасть в смотровую башню, откуда купец наблюдал, как разгружают баржи с товаром. Каменный дом Дерова уцелел в пожаре 1901 года, года сгорели более 400 домов, деревянная мечеть и деревянная церковь.

В старинном здании уже не один десяток лет находится историко-краеведческий музей имени Потанина. В музейных фондах хранятся уникальные экспонаты. Стоимость экскурсии символическая. Взрослый билет - 300 тенге, детский - 150 тенге. Групповая экскурсия - 600 тенге. Музей расположен по адресу Астана, 149.

Есть в областном центре еще один по-своему уникальный музей. Это дом-музей Багаева, здание считается памятником истории и архитектуры. В этом доме с 1905 года жил и работал известный краевед, фотограф Дмитрий Багаев. Здесь он открыл первый в городе фотосалон. Снимал Дмитрий Багаев не только портреты купцов и состоятельных горожан, он объехал всю область, зафиксировав на пленке жизнь и быт казахского народа начала прошлого века. В музее хранятся и эти снимки, и множество других интересных экспонатов. Адрес уникального дома-музея – Астана, 200.

Одной из главных достопримечательностей Павлодара считается мечеть имени Машхура Жусупа. Она имеет форму восьмиконечной звезды, высота минаретов составляет 63 метра, а высота купола с полумесяцем - 54 метра. Мечеть расположена на пересечении улицы Каирбаева и проспекта Назарбаева.

Привлекает внимание и Благовещенский собор. В 2013 году получил статус памятника культуры и истории местного значения. Самый большой колокол на звоннице павлодарского храма весит больше тонны. Собор находится по адресу Торайгырова, 1/5​.

Если останется время в Павлодаре можно посетить художественный музей или театр. Интересная пешеходная зона расположена посреди проспекта Назарбаева. Здесь установлены лавочки, выложены дорожки, установлена арка с диодной подсветкой, рядом проходят трамвайные пути. Красивая прогулочная зона, где можно покататься на катамаранах или понаблюдать за плавающими по небольшому озеру утками, есть и возле торгового дома «Батыр молл».



