Где отдохнуть в Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Каркаралинский национальный природный заповедник и горы Каркаралы являются жемчужиной Сарыарки. Чистая природа этой местности способна исцелить не только тело, но и душу любого туриста. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет как и за сколько можно добраться до туристических точек Каркаралинска.

История Каркаралинска

Каркаралинский район – один из самых обширных и отдаленных районов Карагандинской области. Главное его богатство – уникальная природа – горно-лесной оазис. В регионе расположено более 90% лесных массивов Карагандинской области, занимающих особое место в развитии туризма.

Существует немало версии об истории возникновения названия «Каркаралы». Согласно одной из легенд, Баян Сулу уронила в здешних местах свой головной убор (қарқара – остроконечный женский головной убор). С тех пор и повелось называть эти места Каркаралы. В общем, «кажется правильным взять слово Каркараң. Этот символ означает «корону», который отличал своим высоким статусом правителей страны и хана от простых смертных», считают многие историки-этнографы.

Районный центр город Каркаралинск основан в 1824 году. Но история Каркаралинского региона не ограничивается этими 200 годами. История доказала, что здесь были найдены даже останки самых первых видов хищников на земле – динозавров. А «Золотой человек», найденный на Талдынском могильнике в Кентских горах недалеко от города (село имени Касыма Аманжолова) также является символом эпохи древних сакских и гуннских племен. Судя по этим данным, история Каркаралинска насчитывает более 2 тысяч лет. Его многовековая история также тесно связана с именем великого просветителя Абая и его отца, ага-султана Каркаралинскоro уезда Кунанбая Оскенбайулы. В центре города находится мечеть с его именем.

Во второй половине XIX века Каркаралинск стал важным местом торговли, промышленности, культуры и образования, как перекресток караванного пути из Средней Азии, Китая в Сибирь. С 1848 по 1930 год на берегу озера Карасор на севере Каркаралинска проходила знаменитая Кояндинская ярмарка.

На территории района расположена особо охраняемая природная территория площадью более 112,1 тыс. га – Каркаралинский государственный национальный природный парк, основной целью которого, помимо непосредственной охраны окружающей среды, является расширение рекреационной деятельности.

Как добраться?

Каркаралинск расположен в 220 километрах к востоку от областного центра. Ежедневно из Караганды до Каркаралинска курсируют автобусы, цена которых составляет примерно 1000 тенге. А для тех, кто хочет добраться более быстрее, будет легко найти частных извозчиков через мобильные приложения. Цена за одного пассажира у частных таксистов варьируется в районе 2500-3500 тенге.

Если же вы захотите поехать в Каркаралинск на своем авто, то вам нужно будет выехать из Караганды на Павлодарскую трассу через Бухар жырауский район, поселок Ботакара. Протяженность пути от Караганды до Каркаралинска составляет 221 км. При средней езде можно добраться за 2,5 часа.

Где остановиться?

В настоящее время в районе 35 домов отдыха, которые могут принять около 3 тыс. туристов. Стоит отметить, что эти дома отдыха обслуживаются на разных уровнях. Например, некоторые места отдыха обслуживаются только в летние месяцы, а некоторые работают круглый год. В то время как небольшие зоны отдыха предлагают только места для отдыха, крупные дома отдыха готовы к предоставлению питания и дополнительных услуг. В связи с этим цены сильно различаются. Например, в гостиницах на территории города за одного человека проживание будет стоит от 4000 тенге за сутки на одного человека. А вот непосредственно в домах отдыха за сутки на одного человека придется заплатить 20 000 тенге. Также можно приобрести и отдельные дома-коттеджи, средняя цена которых за сутки – 35 000 тенге.

В принципе, цены не сильно отличаются от других курортных местностей Казахстана. Можно сказать даже чуть дешевле некоторых зон отдыха. Тому свидетельствует количество туристов, посещающих Каркаралинский природный заповедник. С каждым годом число туристов растет, в прошлом году здесь побывали почти 24 тыс. туристов.

Что посмотреть?

На территории Национального парка – 4 туристских направления.

- «Шайтанкөл аңыздары» (Легенды Шайтанколь)

- «Үш үңгір» (Три пещеры)

- «Тас ертегілері» (Каменные сказки)

- «Тарихи ескерткіштер» (Исторические памятники)

А теперь немного подробнее об этих направлениях.

Шайтанколь – Чертово озеро расположено высоко в горах, в 5 километрах от города Каркаралинск, оно невелико по размерам – всего 60 метров в длину и 40 метров в ширину, но при этом является памятником природы республиканского значения и находится в списке особо охраняемых территорий Казахстана.

Это одно из самых загадочных мест, которое овеяно мифами. Как утверждают краеведы, озеро было названо в честь Святого Жиренсакала. Об этом в народе ходит немало сказании.

«В древности Святой Жиренсакал приезжал в этот лесной край и путешествовал по стране. Рассказывают, что святой жил на вершине одной из высоких гор. Однажды он посетил Шайтанкол. Подойдя к озеру, увидел двух желтых существ, напоминающих отдаленно людей, плавающих в воде. Разговаривая между собой, один из них на непонятном языке обратился к другому «Әбілет, Әбілет!» Другой ответил ему «Жәбілет».

Когда святой распознал, что они супружеская пара, испугавшись дальнейшего их размножения, помолился и громко крикнул. Тогда два беса мгновенно исчезли. После этого святой часто приходил к озеру и читал молитвы. Поговаривают, что именно поэтому озеро прозвали «Шайтанкол».

Другая легенда связывает Шайтанкол с историей загадочного креста. Согласно записям, все произошло сто лет назад, когда по просьбе многих архиепископ Михаил установил крест на западном берегу озера, чтобы отогнать демонов и бесов из нагнетающего страх места. Однако вскоре крест упал в воду под воздействием необъяснимой мистической силы.

Озеро можно назвать чудом природы, ведь оно находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. И до сих пор ученые и специалисты не исследовали его. Шайтанколь не имеет питающих рек или источников, но уровень воды здесь никогда не убывает и не повышается, несмотря ни на обильное таяние снегов, ни на проливные дожди или, наоборот, продолжительные периоды летнего засушья. До сих пор не известен ни химический состав воды, ни глубина озера. Говорят, что дна этого водоема еще никто и никогда не видел.

Туристы могут пройти к озеру только пешком, маршрут занимает около 3 часов. Зимой из-за снега добраться сюда невозможно.

Три пещеры так же известна как «Пещера первобытного человека», туристская достопримечательность Каркаралинского природного заповедника. Высота потолка в пещере 5 метров, ширина 20 метров, длинна 10 метров. Пещера довольна обширная, в древности в пещере могли разместиться несколько человек и найти здесь укрытие. В данной пещере если громко крикнуть можно услышать необычное эхо которая образуется за счет наваленных камней в верхней части пещеры.

Три Пещеры находятся в Каркаралинских горах на территории Каркаралинского заповедника в 3-х километрах от города Каркаралы, урочище Меликсай, Карагандинская область, Казахстан.

Чтобы попасть в три Пещеры необходимо совершить небольшой горный поход по горам Каркаралы, в окружении красивейшего леса, тропа проходит по опушке леса. На расстоянии 600 метров от Трех Пещер находится другой интересный пещерный комплекс, состоящий из одной пещеры. Археологи Карагандинского музея обследовали пещеры и местность вокруг, здесь были обнаружены древние скрепки, и кости животных, после этого пещеры получили название как «стоянки человека ново-каменного и бронзового веков».

«Каменные сказки»

В XVI-XVII веках, который считался тяжелым для казахов периодом времени, Каркаралинск был оккупирован джунгаро-калмыками. Если в романтических эпосах Каркаралы упоминается как место, где царила а любовь, покой и тишина, то в исторических источниках – известна и как обитель джунгар-калмыков. Свидетельство тому: Кызыл кент – красный дворец, расположенный в горах Кент.

Дворец расположен на небольшой равнине, со всех сторон окруженной скалистыми горами, в 260 км от Караганды в ущелье Кызылкент на реке Кызылсу. Дворец является архитектурным памятником XVI-XVII веков.

Сооружение Красного дворца сохранилось до наших дней. Когда-то это был двухэтажный крестообразный памятник архитектуры. Строительный материал вырезался из красного камня, добытый в здешних местах.

Кызыл кент занимает более 15 гектаров земли. Когда-то во дворце проживало около 5000 человек. В городе хорошо была развита торговля. Доказательство тому, обнаруженные во время археологических раскопок торговые лавки, товары, привезенные из далеких стран. Кроме того, здесь находился храм, куда приходили молиться местные жители. Археологи обнаружили его в 2011 году, тогда на месте Красного дворца был обнаружен большой город и буддийский храм.

Интересно, что до того, как этот храм был обнаружен, местные жители поклонялись Святой Деве. А на самом деле ее могила оказалась ничем иным как погребенным под землей буддийским храмом.

Большинство артефактов, обнаруженных при раскопках, не соответствуют местным условиям. Их украшения похожи на те, которые использовались в храмах лам в Монголии. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что это был храм буддистских ламов.

«Исторические памятники»

На священной земле Каркаралы родились и выросли личности, составляющие гордость нашего народа.

Это место считается малой Родиной Казыбек би, отважного поэта и композитора Мади Бапиулы, Таттимбета, Кенже би, поэта Шоже. Здесь родились великие сыны Алаш орды Нигмет Нурмак, Жакып Акбай, Алимхан Ермек, Мадигали Татим, явивший всему миру казахское песенное искусство Амре Кашаубаев, певец-соловей Жусупбек Элебеков, поэт-буревестник Касым Аманжолов, народный писатель Альжаппар Абишев, обладатель высого звания «Халық қахарманы», первый казахский космонавт Токтар Аубакиров и известная казахская эстрадная исполнительница Макпал Жунусова.

В Каркаралы находятся Дом Абая, старая Мечеть Кунанбая Кажы, место погребения Мади Бапиулы, мемориальный комплекс под названием «Братская могила 78-коммунаров», а также познавательный историко-краеведческий музей с 5000 экспонатами и другие достопримечательности.

Каркаралинский национальный природный заповедник – это жемчужина Центрального Казахстана. Флора природного парка насчитывает более восьмисот видов. Пять из них занесены в Красную книгу Казахстана. Животный мир насчитывает 46 видов млекопитающих и 25 видов птиц. В Красную книгу Казахстана занесены архар, черный аист, орел, сова, карликовый орел, степная белка, игнатовский гольян и другие.

На территории национального парка утверждены 11 туристических маршрутов с общей протяженностью 785 км. На все маршруты (тропы) имеются паспорта. Для приема туристов работает Визит-центр.