Где отдохнуть в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в последние годы активно развивается туризм. Регион богат уникальными сакральными памятниками, природными достопримечательностями, некоторые из которых хранят память о древнем океане и людях каменного века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель областного управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов рассказал, что в регионе ведется работа по развитию туризма и повышению туристского потенциала. Действуют 23 маршрута, имеется 859 исторических и культурных памятников, 3 санатория-профилактория, 8 особо охраняемых природных территории.

У населения, граждан ближнего и дальнего зарубежья пользуются большой популярностью 7 туристических объектов. В их числе меловые горы Актолагай, Волчий водопад, пески Аккум, пески Баркын, «Немой» аул, заказник «Оркаш», пещера Толеубулак.

Меловое плато Актолагай – яркая природная достопримечательность Актюбинской области. Здесь можно остаться на один-два дня, чтобы обойти как можно больше причудливых белоснежных гор и пещер, поискать в камнях останки древних животных, увидеть легендарную долину «Шахматных фигур», горную гряду Мугоджары, Каргалинское водохранилище.

В 120 километрах от Актобе в Каргалинском районе находится место под названием волчий водопад. Он красив ранней весной - в мае, когда талые воды бурно стекают в расщелину и образуют живописный водопад.

В селе Алтай батыр Байганинского района на правом берегу реки Сагыз находится песчаная долина Аккум длиной 40 и шириной в 15 километров. Пески Аккум мелкозернистые, сыпучие, создается впечатление, что они белоснежные.

В Уилском районе находятся пески Баркын – одно из немногих мест, где можно принимать лечебные песочные ванны, полезные при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Считается, что раньше на этом месте было море. Теперь же вода сошла, оставив необыкновенные холмы песка площадью в 35 тысяч гектаров. Ещё одним чудом этого места является великолепный сосновый бор, возникший, словно оазис в пустыне, и делающий пески Баркын уникальными. Под песками расположены подземные воды, благодаря чему и вырос этот лес.

Немой аул в Каргалинском районе - это излюбленное место туристов, ценящих наслаждение природными красотами. Прекрасный вид на Ащелисайское озеро, крутые скалы, возможность купания и рыбалки делают Немой аул прекрасным местом для отдыха. О происхождении названия этого места ходит несколько легенд. По одной из них, здесь жил ясновидящий, чьё имя никто не знал. Народ приходил к нему с вопросами, но к людям выходила женщина, которая передавала видения этого провидца. Отсюда и пошло название «Немой аул», так как было все тихо и без лишних разговоров. По другой версии, когда-то этот аул из-за отсутствия условий, необходимых для полноценной жизни, массово покинули все жители, кроме одного пастуха по имени Ратай. Он был немым от рождения, но его поступок без слов стал доказательством любви к родной земле. В честь него место и прозвали «Немым».

Настоящий ботанический рай раскинулся в Мугалжарском районе в заказнике «Оркаш». Царство десятков видов редких птиц и растений, в том числе занесённых в Красную книгу. Для местного типичного пейзажа здесь необычно всё – лес посреди степи из берёз, осин и ив, кустарники боярышника и шиповника, невероятной красоты разнотравье. Невероятное количество птиц обосновалось в заповеднике «Оркаш». Неподалёку от леса находится природная композиция из каменных глыб, вросших в землю, и достигающих в высоту двух метров.

В 13 километрах к северо-востоку от села Булакты в Мугалжарском районе находятся уникальные пещеры с петроглифами Толеубулак. Петроглифы пещеры Толеубулак были обнаружены и введены в научный оборот в 2000 году во время исследований совместной международной казахстанско-российской экспедиции, изучавшей памятники каменного века Мугалжарского района. В пещере Толеубулак более 10 тысяч лет назад людьми каменного века были нанесены изображения. На полу пещеры вырезаны рисунки глубиной 5 сантиметров, диаметром – 15-25 сантиметров. В маленькой пещере встречаются петроглифы, похожие на копыта или грибы, антропоморфы и глубокие линии. Ученые придерживаются мнения, что вышеназванные символы существовали во

время мезолита, даже во времена палеолита и неолита. Этот комплекс является одним из древних археологических памятников каменного века Казахстана. По легенде пещера получила название от имени Толеу из рода Жакайым племени Шекти Младшего жуза, перекочевавших в Мугалжарские горы с Северного Арала примерно 250-300 лет назад.

«Такие объекты, как меловые горы Актолагай, пески Аккум в Байганинском районе имеют высокий потенциал, мы работаем над их развитием. В прошлом году были открыты три кемпинговые зоны, в текущем - планируем создать семь кемпинговых зон, в том числе и в местности Оркаш Мугалжарского района, на Каргалинском водохранилище», - говорит Тлеумуратов.

В 2022 году в Актюбинской области были организованы первый в западном регионе фестиваль воздушных шаров - «Шексіз аспан», ежегодный международный фестиваль «Qargaly Fest», соревнования по триатлону «Qazaq Man», информационные туры для зарубежных туроператоров и блогеров, в ходе которых впервые в Казахстане был презентован «промышленный туризм». В мероприятиях, в общей сложности приняли участие 225 тысяч жителей и гостей области.

Развитием внутреннего туризма в Актобе активно занимаются два оператора, которые в прошлом году привлекли порядка 17 тысяч туристов. Маршруты пользуются большой популярностью у местных жителей, граждан Италии и Португалии, России.

По словам Н.Тлеумуратова, в 2022 году в Актюбинскую область было привлечено порядка 187 тысяч туристов, что на 28,7% больше, чем в 2021 году, а в текущем году планируют привлечь почти 200 тысяч туристов, в том числе свыше 33 тысяч иностранных.