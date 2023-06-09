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    Где нельзя кататься на арендных самокатах в Алматы

    9 Июня 2023, 11:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акиматом города Алматы совместно с кикшеринговыми компаниями введены ограничения зон передвижения арендных электросамокатов, передает МИА «Казинформ».

    В акимате сообщили, что передвижение микромобильного транспорта запрещено в парках «Южный», 28 гвардейцев-панфиловцев, Культуры и отдыха и Первого Президента. Также запрет выставлен на территорию скверов «Северный» и перед КБТУ, в Ботаническом саду, на пешеходной зоне Арбата (по пр. Жибек жолы от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана) и Терренкуре.

    Кроме того, на территории пешеходной зоны по ул. Панфилова и в сквере по ул. Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского введены ограничения скорости до 10 км/ч. При этом на всех указанных участках, также по ул. Тулебаева запрещена парковка электросамокатов.

    Ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов. Просим пользователей соблюдать правила, не ездить на большой скорости в местах скопления людей и не парковать самокаты в неположенных местах.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Транспорт
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