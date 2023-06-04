Где можно отдохнуть в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жарким летом люди стараются провести свой трудовой отпуск на берегах водоемов. Особенно привлекают граждан реки и озера Восточно-Казахстанской области. Сейчас озеро Алаколь, славящееся своей целебной водой и лечебной грязью, отошло к Абайской области. Тем не менее, в ВКО немало и других мест отдыха, привлекательных для туристов. Корреспондент МИА «Казинформ» знакомит читателей с этими местами.

Конечно, в первую очередь, вспоминается Бухтарминское водохранилище. Президент Касым-Жомарт Токаев в 2022 году провел здесь свой краткосрочный трудовой отпуск. Далее, можно отметить Сибинские озера, Шыбындыколь (Тайынты), Дубыгалы. Как проехать в эти места из Усть-Каменогорска, какие возможности предусмотрены для отдыхающих?

Бухтарминское водохранилище

Бухтарма – одно из крупных водохранилищ нашей страны. Глядя на его бескрайнюю гладь, многие называет водохранилище морем. Вообще, нельзя сказать, что водохранилища производственного назначения бывают очень красивыми. Но Бухтарма – удивительное место. Обширные заливы, песчаные берега, ступенчатые скалы, зеленые сосны привлекают внимание не только казахстанцев, но и отдыхающих из других стран.

Водохранилище расположено в 100 километрах от Усть-Каменогорска. Нужно ехать по дороге, ведущей в Алтайский район. Можно доехать не только на такси, но и на автобусе, на поезде. Здесь много баз отдыха. Обслуживание на базах зависит от цен. Можно брать в аренду лодки и катамараны, покататься.

С тех пор, как Алаколь оказался в Абайской области, власти Восточно-Казахстанской области возложили свои надежды в туристской сфере на Бухтарминское водохранилище, и намереваются развивать это место отдыха. Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Марат Кабаков рассказал, какая работа проводится в этом направлении.

«Работа по развитию туризма на Бухтарме будет проведена в 3 этапа. Первый этап начнется в этом году, мы будем заниматься благоустройством центральной части поселка Новая Бухтарма в Алтайском районе. В настоящее время разработаны проекты капитального ремонта дорог и благоустройства улиц. Также будет проведена работа по освещению и озеленению парков и прогулочных зон. Во ходе второго этапа, который продолжится до конца следующего года, будет построена зона пешеходных прогулок «Арбат», также будет благоустроен общественный пляж. В поселке Октябрьский планируется построить на территории пожарного депо пожарную станцию на две автомашины и гараж», – сказал М.Кабаков.

По его словам, на третьем этапе в поселке Новая Бухтарма будет устроен новый парк. Там будут игровые площадки, зона для велосипедных прогулок, места общественного питания, концертная сцена и архитектурные объекты.

Сибинские озера

Фото: visiteast.kz



Эти озера находятся на расстоянии 85 километров от Усть-Каменогорска. По асфальтированной дороге в направлении Уланского района можно доехать до места за два часа. Здесь находится группа из пяти озер. Они окружены гранитными горами, называются Сибинскими озерами. Здесь можно провести несколько дней или приехать на один день, чтобы купаться с утра до вечера. Разрешается также ставить свою палатку.

На берегу третьего из Сибинских озер – озера Шалкар, – есть муниципальный пляж. Здесь работают и базы отдыха, с домиками, в которых могут размещаться от 2 до 10 человек. Из развлечений имеются теннисный корт, волейбольные и баскетбольные площадки, настольный теннис, площадки для бадминтона и для детских игр. Предусмотрена также возможность брать в аренду лодки и катамараны. Ежедневно работают аниматоры для детей и взрослых. Вода в озерах чистая, но, по сравнению с другими озерами, довольно холодная.

Шыбындыколь

Фото: travelhub.kz



Озеро расположено примерно в 80 километрах от областного центра (На Самарской трассе). Люди называют это озеро также – Тайынты. Вокруг озера много хвойных деревьев и скалистые хребты. У подножия гор растут рябина, черемуха, альпийская роза. На базах отдыха есть детские игровые площадки, волейбольные площадки, настольный теннис и, во дворе каждого домика, места для приготовления шашлыка.

Озеро Айыр

Озеро расположено вблизи горы, называемой в народе Три монастыря. Глубина 7 метров. Озеро расположено за горой. Чтобы добраться до озера, нужно проехать по трассе на Алматы около 50 километров от Усть-Каменогорска. При повороте на село Сартымбет начинается асфальтированная дорога, нужно ехать по ней.

Фото: storage.yvision.kz



На озере Айыр есть три пляжа и места для купания с каменистым дном. На восточном берегу озера сдаются в аренду домики. Сюда туристы приезжают только на один день. Можно купаться, загорать, гулять по горам. Стоит отметить, что здесь мало места для парковки. Зато вокруг красивые горы, и чистый воздух.

Озеро Каменка

Вообще-то, это водохранилище, но жители называет его озером. Расположено в 70 километрах от областного центра. Доехать до озера можно так: из Усть-Каменогорска доехать до поселка Касыма Кайсенова, дальше, при въезде в село Айыртау повернуть направо. Затем ехать по указателю «Главная дорога» прямо до села Канай. Не доезжая этого села будет развилка, там нужно повернуть налево. Далее по новой асфальтированной дороге еще раз налево. Здесь можно выбирать и другие пути, все однополосные дороги, в конце концов, приведут к Каменке. Разница только в том, что по некоторым дольше, а по другим можно доехать быстрее. Также, добираясь по разным дорогам, можно подъехать к озеру с разных сторон.

Здесь можно не только купаться, но и ловит рыбу. Стоить заметить, на Каменке есть водопад. Там многие фотографируются и купаются. Вода там теплая.



