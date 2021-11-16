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    Где и когда смотреть товарищеский матч Казахстан-Таджикистан по футболу

    16 Ноября 2021, 04:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 ноября на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане состоится товарищеский матч между национальными сборными Казахстана и Таджикистана по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Товарищеский матч между национальными сборными Казахстана и Таджикистана по футболу пройдет во вторник, 16 ноября, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и начнется в 19:00 часов по местному времени.

    Предстоящую встречу рассудит судейская бригада из Беларуси. Главным арбитром будет 30-летний рефери ФИФА Амин Кургхели. На линиях ему будут помогать его соотечественники — ассистенты рефери ФИФА 33-летний Юрий Хомчанка и 41-летний Сергей Гидревич. Функции резервного арбитра исполнит 43-летний рефери ФИФА Артём Кучин из Казахстана.

    А в команде соперников уже определился капитан сборной. Полузащитник душанбинского «Истиклола» Алишер Джалилов будет капитаном национальной сборной Таджикистана в товарищеском матче со сборной Казахстана. Вице-капитаном станет защитник ташкентского «Бунёдкора» Давронджон Эргашев.

    Для 28-летнего Алишера Джалилова предстоящая встреча против Казахстана станет одиннадцатой в футболке национальной сборной страны. В предыдущих десяти поединках за национальную сборную Таджикистана Джалилов отличился тремя забитыми голами.

    Напомним, недавно сборная Казахстана завершила свои выступления на отборочных матчах чемпионата мира-2022. В последнем матче квалификации команда разгромно уступила Франции в Париже (0:8). Казахстан в восьми играх набрал три очка, не одержав ни одной победы при пяти поражениях, а также закончив три встречи вничью.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Таджикистан Футбол
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