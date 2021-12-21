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    Где и как отбывали карантин купцы на Великом Шелковом пути

    21 Декабря 2021, 20:36

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы экологии, профилактика и предупреждение инфекционных заболеваний, поддержание здоровья жителей и содержание в чистоте селений – эти вопросы волновали и наших далеких предков. Как это решалось в средневековом Таразе – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Среди многочисленных исторических памятников Тараза, относящихся к эпохе средневековья, известно на сегодняшний день порядка 20 караван-сараев. Тараз некогда служил важным звеном Великого Шелкового пути, и здесь, кроме развитых искусств и ремесел, находилась также своеобразная перевалочная база для древних купцов, направлявшихся в Китай и Индию.

    «Что такое караванные пути? – говорит известный казахстанский историк Такен Молдакынов. - Это торговые маршруты, которые пролегали через множество стран и городов. И зачастую это были регионы, неблагополучные с точки зрения эпидемиологической обстановки. Ведь в древности понятия у людей о гигиене были своеобразны, вакцинация отсутствовала, поэтому эпидемии оспы, чумы, холеры и прочих тяжелых инфекционных заболеваний бушевали гораздо чаще, чем сегодня. Для того чтобы обезопасить народонаселение от заражения какой-либо заморской болезнью, власти принимали превентивные меры в виде временной изоляции в караван-сараях».

    Купцы со своими караванами, в которых были не только товары, но и различные животные (верблюды, лошади, ослики), прибывали в город, но останавливались в специально выстроенных для этого караван-сараях, которые располагались, как правило, вдали от городских поселений и были обустроены всем необходимым. Здесь заморские гости проходили своеобразный карантин.

    И только после того как городские власти убеждались, что все здоровы и благополучны – купцы получали разрешение заходить в сам город и торговать.

    ***

    15 веков назад в Таразе останавливались торговые караваны. Сегодня восстановленный на окраине областного центра караван-сарай Торткуль входит в список популярных объектов туристического маршрута «Великий Шёлковый путь».

    Караван-сарай Торткуль является одним из интереснейших археологических памятников. Расположенный на западной окраине города, по каратауской трассе, один из многих караван-сараев древнего Тараза в XX столетии представлял собою огромный курган.

    Полная сохранность древнего кургана Торткуль стала возможной благодаря стараниям деятеля культуры Жамбылской области, в то время руководителя областного управления культуры, Алибека Амзеева. Будучи студентом, Алибек Амзеев жил в частном жилом секторе возле этого кургана и слышал рассказы аксакалов о том, что это древнее историческое место. Возглавив облуправление культуры, он поставил рядом с курганом табличку о том, что это исторический памятник, охраняемый государством. Благодаря этому, курган избежал сноса под строительство жилого массива.

    С 2008 года здесь велись археологические раскопки. Специалисты Института археологии имени А.-Х. Маргулана во главе с его руководителем Карлом Байпаковым обнаружили остатки сооружения, бывшего караван-сараем, с гостиницей, банями и инфраструктурой, сопутствовавшей караван-сараям древности.

    По мнению выдающегося казахстанского археолога, историка Карла Байпакова, работавшего в своем время на этом археологическом объекте, самой уникальной находкой стали найденные здесь монеты, судя по которым можно датировать это сооружение VI-VII веками нашей эры.

    В 2010 году караван-сарай был реконструирован, возведены пятиметровые стены, воссоздан внутренний интерьер. И, как туристический объект, с 2014 года музей под открытым небом Торткуль встречает туристов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область История Казахстана Рухани жаңғыру Археология
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