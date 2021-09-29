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    Газовое топливо дополнительно поставят в Павлодарскую область – Минсельхоз РК

    29 Сентября 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Павлодарскую область дополнительно поставят газовое топливо в объеме 2,0 тыс. тонн. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

    «Ранее в СМИ вышла информация об отсутствии сжиженного природного газа, для работы зерносушильных установок, что могло привести к «сгоранию» урожая зерна в Казахстане.

    Оборудования работающее на газе используют преимущественно СХТП Павлодарской области, где общая потребность по газу для уборочной кампании составляет 720 тонн. По информации Минэнерго есть договоренность с ресурсодержателями о дополнительной поставке газового топлива в Павлодарскую область в объеме 2,0 тыс. тонн, что закроет указанную потребность», - говорится в сообщении МСХ.

    Также известно, что в настоящее время в Минсельхоз и Минэнерго поступили заявки на дополнительный объем дизтоплива от акиматов Восточно-Казахстанской (7,0 тыс. тонн), Павлодарской (2,0 тыс. тонн) областей на сушку зерновых культур.

    Вопрос выделения указанных объемов рассматривается .

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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