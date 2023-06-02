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    Газопровод «Бейнеу-Жанаозен» обеспечит газом 770 тысяч человек Мангистауской области

    2 Июня 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство газопровода «Бейнеу-Жанаозен» обеспечит почти 770 тысяч жителей Мангистауской области газом. Об этом заявил глава региона Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции в СЦК журналисты спросили акима Мангистауской области о стоимость проекта газопровода «Жанаозен-Актау».

    «Город Актау снабжается газом из трех знаменитых газопроводов «Жанаозен-Актау». Этого объема недостаточно. Необходимо строительство еще одного газопровода, который мы запланировали. Правительство выделило 31 млрд на реализацию данного проекта. Это даст дополнительные объема газа для предпринимателей и для оказания коммунальных услуг жителям вновь строящихся районов», - сказал Нурлан Ногаев.

    По его словам, в этом году проведут газ для построенных зданий в рамках актауского энергетического хаба длиной 52 км. Стоимость проекта была 10,5 млрд тенге, дополнительно получено 3,5 млрд тенге.

    «К концу этого года уже дополнительно введем. Эти мероприятия дадут возможность бесперебойно получать эти услуги. Длина газопровода «Бейнеу-Жанаозен» составляет 308 км. Стоимость газопровода – 180 млрд тенге. Национальная компания «Казахгаз» проводит (газопровод - прим.) за свои средства при поддержке Министерства энергетики и Правительства. Этот газопровод обеспечит всю область, за исключением Бейнеу. Это 770 тысяч человек за минусом жителей Бейнеу», - добавил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Строительство Мангистауская область Газификация
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