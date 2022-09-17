Газификация Карагандинской области оценивается в 76 млрд тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году предусмотрено 6,6 млрд тенге на реализацию трех проектов по строительству газовых сетей от автоматизированной станции до городов Караганды и Темиртау. Еще 13,9 млрд тенге потратят на продолжение двух проектов в 2023-2025 годы. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе своего визита в Карагандинскую область обсудил с местным населением вопросы газификации региона.

Как отметил глава Минэнерго, газификация Карагандинской области на сегодня предусматривает реализацию 24 пусковых комплексов на сумму 76 млрд тенге. Из них реализация 16 пусковых комплексов стоимостью 65,2 млрд тенге (согласно ТЭО), позволит газифицировать около 30 тыс. домов Караганды. На сегодня введен в эксплуатацию один пусковой комплекс в результате чего 235 абонентов получили технические условия, а 135 имеют доступ к природному газу.

Остальные 8 пусковых комплексов позволят газифицировать 9 128 домов в Темиртау. В городе металлургов также ввели в эксплуатацию один пусковой комплекс, благодаря которому 180 абонентов получили технические условия и 119 доступ к голубому топливу.

Данные сети по первому пусковому комплексу переданы в доверительное управление АО «КазТрансГаз Аймак».

«Из республиканского бюджета для Карагандинской области для реализации трех продолжающихся проектов по строительству газовых сетей от автоматизированной станции до городов Караганда и Темиртау на 2022 год предусмотрены средства в размере 6,6 млрд тенге. Вместе с тем, в рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 гг. для продолжения двух проектов поддержана сумма в размере 13,9 млрд тенге», - отметил Болат Акчулаков.

Также министерство энергетики, в целях частичного возмещения убытков заводов-производителей, приняло меры по утверждению предельной оптовой цены на уровне 33 600 тг/тонна (19,7 тенге/литр). Розничная цена сжиженного газа для Карагандинской области до конца года будет держаться на уровне 70 тенге за 1 литр.

В регионе имеются 8 газонаполнительных станций и около 180 автомобильных газозаправочных станций. За прошлый год карагандинцы потребили 82 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа. А за восемь месяцев текущего года потребление составило - 53,2 тыс. тонн.