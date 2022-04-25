Газифицировать северные и восточные регионы до 2025 года не удастся – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ – Пересмотреть возможность проведения газа из России для севера и востока Казахстана предложил сенатор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая медленные темпы строительства магистрального газопровода «Сарыарка», очевидно, что к 2025 году завершить газификацию северных и восточных регионов, как планировалось ранее, не удастся. На сегодняшний день отсутствие газа является одним из главных сдерживающих факторов для привлечения инвестиций, создания новых производств, занятости населения и развития экономики регионов и страны в целом», - сказал депутат Ерик Султанов на Правительственном часе в Сенате.

Поэтому, подчеркнул сенатор, учитывая сложившуюся текущую ситуацию, рекомендуется предусмотреть приемлемый вариант газификации регионов, обеспечивающих национальную и экономическую безопасность.

«Вместе с тем, путем пересмотра ранее проработанных проектов по газификации северных и восточных областей страны из городов Ишим и Барнаул Российской Федерации. Все эти вопросы мы предлагаем отразить в комплексном плане развития газовой отрасли до 2030 года, и, соответственно, считаем необходимым ускорить его утверждение», - заключил депутат.