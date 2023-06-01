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    Газель сгорела на трассе в ВКО

    1 Июня 2023, 14:40

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «На трассе «Усть-Каменогорск – Алтай» в районе 109 км во время движения автомобиля марки «Газель», 1995 года выпуска, загорелись детали моторного отсека, панель приборов, обшивка салона, покрышки колес. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ПЧ№20 на площади 10 квадратных метров огонь был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - сообщает ДЧС.

    Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

    ДЧС ВКО предупреждает, чтобы уберечь свой автомобиль от огня следует соблюдать нижеприведенные правила:

    - тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание;

    - если вы ставите машину в гараж, нельзя хранить в нем предметы, которые могут легко загореться – мебель, большие запасы топлива (более 20 литров) и масла (более 5 литров);

    - не допускайте поджигание сухой травы у гаражных боксов.

    Специалисты ДЧС ВКО порекомендовали при пожаре в автомобиле не поддаваться панике и придерживаться следующего алгоритма действий:

    1. Если в пути, остановить автомобиль, высадить пассажиров и покинуть салон, захватив документы и огнетушитель;

    2. Если загорелось что-то вблизи топливного бака, нужно незамедлительно отойти на безопасное расстояние, предупредить посторонних об опасности, вызывать пожарных по номерам 101 ил 112;

    3. В случае нахождения очага воспламенения под капотом - приступайте к ликвидации возгорания при помощи огнетушителя и других подручных средств. Открывать капот следует с большой осторожностью, ведь приток воздуха может усилить пламя.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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