Газ вновь значительно подорожает для жителей Германии

БРЮССЕЛЬ-БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ. В Германии с 1 октября этого года вводится новый сбор за потребление природного газа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в пресс-релизе ассоциации сетевых газовых операторов Германии «Trading Hub Europe», дополнительная надбавка устанавливается в размере 2,419 цента за киловатт-час (24,19 евро/МВтч) потребления.

В результате потребители газа в Германии с осени столкнутся со значительными дополнительными расходами. Так, для семьи из четырех человек с усредненным потреблением 20 тыс. киловатт-часов в год надбавка составит около 480 евро в год (порядка 233 тыс. тенге) - без налога на добавленную стоимость.

Федеральное правительство уже попросило ЕС сделать исключение, чтобы не взимать НДС к надбавке и, таким образом, еще больше увеличивать нагрузку на потребителей.

Как пишет немецкая пресса, вводимый сбор предназначен для поддержки поставщиков газа, которым теперь приходится покупать газ в других местах по значительно более высоким ценам из-за жестких ограничений на поставки газа из России.

Газовые операторы несут прежние обязательства по доставке топлива своим клиентам, но им приходится нести дополнительные расходы. Сбор с потребителей в размере 2,419 центов предназначен для покрытия до 90 % этих дополнительных расходов.

В то же время местные исследователи полагают, что сбор, который останется в силе до 2024 года, еще больше ускорит инфляцию в Германии. В июле текущего года инфляция несмотря на некоторое снижение составила 7,5 %, а в июне была на уровне 7,6 %.

Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиане Хоффманн отметила, что кабинет министров планирует новую помощь, когда наступит срок уплаты надбавки за газ (октябрь-ноябрь текущего года).

«Федеральное правительство видит, что на население страны ложится значительное дополнительное бремя», отметила К.Хоффманн.

Федеральный канцлер Олаф Шольц объявил о пакете помощи, в котором, помимо налоговых льгот запланированы меры по выплате жилищных пособий гражданам, а также пособий для студентов и пенсионеров, а также лиц, которые получают низкую заработную плату за свою работу.

Фото: tagesschau.de















