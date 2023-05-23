Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Гастроли «Астана Балет» прошли с успехом в Алматы

    23 Мая 2023, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под аплодисменты зрителей завершились большие гастроли театра «Астана Балет» в городе Алматы в рамках X юбилейного сезона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    С 13 по 22 мая столичный коллектив представил насыщенную гастрольную программу: шедевры мирового балета, авторские спектакли и концерт симфонического оркестра театра. Все выступления коллектива прошли с огромным успехом: при полном аншлаге под несмолкаемые овации и возгласы «Браво!».

    «Ежегодно наш театр проводит гастрольные поездки по городам и регионам Казахстана, нас всегда тепло встречают и с нетерпением ждут. Творческая увлеченность, талант молодых артистов и хореографов, их высокий профессионализм позволяют театру постоянно совершенствоваться и развиваться, покорять новые вершины и радовать публику. «Астана Балет» превратился в узнаваемый бренд Казахстана, его гордость и его культурное наследие», - отметил директор театра Александр Совостьянов.


    На сцене Almaty Theatre была представлена легендарная «Кармен-сюита» в рамках фестиваля Ballet Globe со звездами мирового балета - Дианой Вишневой, Владиславом Лантратовым и Денисом Савиным; неоклассический шедевр «Серенада» Дж. Баланчина; культовый балет «Падшие ангелы» И.Килиана; балет-медитация «Шелковый путь» в хореографии Мукарам Авахри. Кроме того, состоялся творческий вечер известной казахстанской исполнительницы Карины Абдуллиной, в рамках которого был представлен балет «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри.


    А завершились гастроли театра «Астана Балет» в театре оперы и балета имени Абая концертом казахстанской группы URKER и симфонического оркестра театра.

    По словам главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Авахри, к выбору гастрольной программы художественное руководство подошло с особой тщательностью. «Выбор того или иного спектакля определяется техническими возможностями сцены, а также учитывается программа, с которой театр выступал ранее. Гастрольная афиша содержит спектакли, рассчитанные на широкую публику: и авторские работы, и шедевры мирового балета, наиболее яркие свершения нашего театра за последнее время. Нам хочется показывать зрителям и новые работы, поэтому мы привезли в Алматы наши недавние премьеры - спектакли «Шелковый путь», «Падшие ангелы», «Кармен-сюита», которые были невероятно тепло встречены столичной публикой», - отметил Мукарам Авахри.


    «Мы всегда рады приезжать в этот гостеприимный город с богатой историей, культурой и театральными традициями, которые складывались десятилетиями, впитывая самые передовые технологии и формы работы отечественного театрального искусства. Мы хотели подарить праздник для всех ценителей театрального искусства, показать лучшие современные постановки. Уверены, этот прекрасный праздник высокого искусства никого не оставил равнодушным и подарил положительные эмоции каждому зрителю», - считает художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

    Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Культура Астана Балет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спортивный фестиваль для детей с особыми потребностями проведут в Казахстане
    Международный хореографический фестиваль пройдет в Казахстане летом
    Более 800 мероприятий организуют для детей во время летних каникул в РК
    Передвижные библиотеки в сельских регионах запустят на летний период
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз