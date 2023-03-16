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    Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Шуского района

    16 Марта 2023, 17:26

    ШУ. КАЗИНФОРМ - Гашиш в особо крупном размере изъяли у 54-летнего жителя Шуского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «При проведении обыска в доме подозреваемого на летней кухне изъяты 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом темно-зеленого цвета. Общий вес гашиша составляет 4 кг 65 гр. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Подозреваемому грозит лишение свободы от 3 до 7 лет», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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